В Киеве возмущены, что Россия останавливает суда в Азовском море уже почти у украинского берега

Время ожидания в Керченском проливе судов, направляющихся в Мариуполь или Бердянск, растет, а сами суда останавливаются и досматриваются российскими пограничниками уже почти у украинского берега. Об этом заявил председатель наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

По его данным, средняя задержка судов за июль составляет более 24 часов, причем в последней декаде месяца - 33 часа. В проливе простояли все без исключения 62 судна, которые шли в украинские порты Азовского моря. При выходе из Азовского моря суда простояли в среднем 45 часов, причем в последней декаде - 70 часов, т.е. трое суток. Таким образом, каждое судно теряет четыре дня, простаивая вблизи Керченского пролива, что причиняет большие убытки.

Но больше всего Клименко возмущают остановки судов почти в портах Мариуполя и Бердянска. Он привел статистику задержаний, согласно которой в июле треть задержаний происходили на расстоянии ближе 12 миль от украинского берега.

"Во всем мире это территориальные воды... Для понимания: в хорошую погоду морской горизонт – это 30 миль, а то и больше. То есть это все можно увидеть с нашего азовского побережья невооруженным глазом. Бывали задержания за 3 мили, то есть 5,5 км, от Белосарайской косы, или еще 3,8 мили, то есть 7 км, от Бердянской косы", - сказал он.

Последнее интересное задержание, по его словам, было в районе приемного буя в подходном канале Мариупольского порта.

"Приемный буй – это место, где начинается акватория порта, где судно принимает на борт лоцмана или прощается с ним. Судно следовало из Мариуполя, уже выпустило лоцмана, и там его остановили российские пограничники", - возмущается Клименко в интервью "Апострофу".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк заявил, что в кратчайший срок будет сформирована единая позиция Украины в ответ на действия России в Азовском море. При этом замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль неожиданно признала, что сами остановки и досмотры судов полностью соответствуют международному праву, а от капитанов и судовладельцев жалоб нет.