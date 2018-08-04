"Оценка – отвратительно": жители Североуральска оценили действия властей при ЧП с водой

Жители Североуральска вышли на митинг после провала русла реки Калья, в результате которого город остался без чистой питьевой воды. До устранения последствий ЧП власти выдавали каждому по два литра воды в день, но многие не получили и этого. Сегодня жители Североуральска оценили действия администрации в чрезвычайной ситуации на "неудовлетворительно" и даже "отвратительно", передает корреспондент Накануне.RU.

Порядка 80 человек вышли сегодня на митинг в парке "Молодежный".

Организатор акции – председатель общественной организации "Город – наш общий дом" Владимир Головкин - заявил, что главная цель митинга – дать оценку действиям властей.

"Уже сегодня звучат речи о том, будто не было никакой аварии и никакой беды по обеспечению горожан питьевой водой, не было многочасового ожидания на жаре машин с живительной влагой, ожидания двух литров воды по предъявлению паспорта. В первые три дня мы все ощутили паралич власти, неготовность к действию всех служб, которые по роду своей службы должны обеспечивать нашу безопасность", - сказал активист.

Депутат думы Североуральского городского округа Виктор Ильин согласился с тем, что авария продемонстрировала неготовность администрации к подобным ситуациям.

Бывший начальник "Водоканала" Сергей Козин напомнил, что в 1975 г. Североуральск и поселки охватила эпидемия желудочно-кишечных заболеваний в результате использования воды из южного дренажного узла. Тогда местные власти нашли решение проблемы, но не сделали главного – не создали резервный источник воды.

"Были запущены водоводы через Калью, третий северный, расширена центральная котельная. Просчитав дальнейшее развитие событий, умные люди посчитали, что нужно сделать резервный водоисточник – Черемуховский дренажный узел, который для осушения полей шахты "Черемуховская-глубокая" не нужен, но его оставили в резерве. Но почему-то в момент передачи этого коммунального имущества из СУБРа в город, они оставили себе дренажный узел, передав насосную и все трубопроводы. Мы потеряли резервный источник водоснабжения", - сказал Козин.

По его словам, подобные провалы буду продолжаться, потому что "шахтеры ходят глубже и глубже", но в этом случае запустить в качестве резервного источника нечего.

"Трое суток подавали неизвестно какую воду! Мы что, хотим, чтобы у нас 1975 г. повторился?" – заметил бывший начальник "Водоканала".

На митинге выступила лаборант химического анализа: женщина рассказала, почему, по ее мнению, жители Североуральска вынуждены покупать питьевую воду.

"У нас вода была лучшая во всей Свердловской области, в свое время там работали очень хорошие специалисты. Почему фильтровальная станция не дает воду? Почему она не работает? Потому что в верховье, где был забор воды, – моют золото. А чтобы мыли золото, нужно разрешение нашего мэра… Чем-то нам пришлось за него заплатить", - сказала участница митинга.

Жители города вспомнили, как после аварии стояли в очереди за питьевой водой, и что ее не хватило тем, кто работал во время выдачи.

Молодой человек в спортивном костюме стал защищать администрацию: по его словам, вместо двух литров каждому человеку давали по пять. Он не нашел понимания, митинг на некоторое время превратился в базар.

В результате участники акции протеста приняли резолюцию - потребовали у администрации оповещения о проблемах с водоснабжением в режиме ЧС, создания резервных источников воды, обеспечения бесперебойной доставки питьевой воды, ведения мониторинга состояния воды.

Напомним, что ЧП произошло 16 июля. На реке Калья образовался провал русла реки диаметром 10 м, из-за чего в городе ухудшилось качество воды.

25 июля Роспотребнадзор разрешил североуральцам пить воду, но рекомендовал предварительно отстаивать и кипятить воду в течение пяти минут перед употреблением.

Стоит отметить, что мэр Североуральска Василий Матюшенко находился в отпуске во время аварии на реке Калья. Позже он записал видеобращение, в котором поблагодарил жителей города за помощь в ликвидации ЧП.

Накануне митинга на сайте администрации появилось еще одно видео, "опровергающее слухи о повторном загрязнении воды в Североуральском городском округе".

"Я хочу вам сказать, что провалов в реке Калья нет. В русле СУБР проводит свои ремонтные работы", - сказал Василий Матюшенко.

На встречу с журналистами пригласили главного гидролога СУБРа Анатолия Босых.

"Вода, которая течет из крана, такая же прозрачная и чистая, как раньше. Обстановка рабочая, находится под контролем", - заверил Анатолий Босых.

"В районе аварии реки Калья работы продолжаются в штатном режиме. Поступления воды под землю нет. Все показатели качества воды в норме", - говорилось в сообщении на сайте администрации Североуральска 3 августа.