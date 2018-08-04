В Екатеринбурге в жилом доме во время капремонта обрушился потолок

В Екатеринбурге в двухэтажном жилом доме "барачного типа" по адресу переулок Суворовский, 14 при проведении капитального ремонта обрушился потолок. Прокуратура Орджоникидзевского района проводит проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Частичное обрушение потолка в одной из квартир жилого дома произошло сегодня около 11.00. В этой квартире проживают три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок, которых на момент обрушения дома не было.

Жильцы рассказали, что в их доме проводился капитальный ремонт кровли. По предварительной информации, дом эксплуатирует управляющая компания ЗАО "Орджоникидзевская УЖК". Торги на право проведение капитального ремонта в этом доме выиграла компания "Энтис учет", но фактически по договору субподряда работы выполняет индивидуальный предприниматель.

Прокуратура даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации, установит, действительно ли проводился в данном доме капитальный либо текущий ремонт, какая организация проводила его ремонт, соблюдены ли сроки его проведения.

Отметим, что аналогичная ситуация произошла в соседнем доме. 15 февраля 2018 г. из-за обрушения потолка в доме по адресу переулок Суворовский, 16а было возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в выполнении работы, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Орджоникидзевский районный суд рассмотрит дело 8 августа в 10.45.