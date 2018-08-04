"Ютэйр" назвала причину крушения Ми-8 в Красноярском крае

Крушение вертолета Ми-8 в Красноярском крае могло произойти из-за столкновения с грузом другого вертолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании "Ютэйр".

"По предварительной информации, произошло столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ, RA-22427. В результате крушения RA-25640 все погибли", - гласит сообщение на сайте авиакомпании.

Второй вертолет не получил повреждений и произвел посадку на площадке "Ванкор", добавили в "Ютэйр".

Разбившийся Ми-8 был выпущен в 2010 г. Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5 тыс. 990 летных часов, из которых 2 тыс. 300 часов в качестве командира воздушного судна.

Авиакомпания принесла соболезнования друзьям и родственникам погибших.

Пилот разбившегося вертолета Ми-8 не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию до другого взлетевшего с соседней площадки вертолета с грузом, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник.

"Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета", - сказал источник издания в оперативном штабе на месте ЧС.

В социальных сетях опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае. На нем видны горящие обломки вертолета.

Напомним, вертолет разбился сегодня утром в Туруханском районе у города Игарка. Воздушное судно компании Utair следовало по маршруту Ванкор–Харкасале. В результате погибли три члена экипажа и 15 пассажиров, которых перевозили на одно из нефтяных месторождений.