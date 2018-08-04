"Ютэйр" назвала причину крушения Ми-8 в Красноярском крае

Крушение вертолета Ми-8 в Красноярском крае могло произойти из-за столкновения с грузом другого вертолета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании "Ютэйр".
"По предварительной информации, произошло столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ, RA-22427. В результате крушения RA-25640 все погибли", - гласит сообщение на сайте авиакомпании.
Второй вертолет не получил повреждений и произвел посадку на площадке "Ванкор", добавили в "Ютэйр".
Разбившийся Ми-8 был выпущен в 2010 г. Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5 тыс. 990 летных часов, из которых 2 тыс. 300 часов в качестве командира воздушного судна.
Авиакомпания принесла соболезнования друзьям и родственникам погибших.
Пилот разбившегося вертолета Ми-8 не рассчитал параметры набора высоты и дистанцию до другого взлетевшего с соседней площадки вертолета с грузом, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник.
"Предварительно, вертолет с пассажирами взлетал следом за вертолетом, перевозившим на лебедке металлоконструкцию и лопастями задел внешний груз первого вертолета", - сказал источник издания в оперативном штабе на месте ЧС.
В социальных сетях опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Красноярском крае. На нем видны горящие обломки вертолета.
В Красноярском крае 18 человек погибли при крушении вертолета Ми-8, который столкнулся с грузом, закрепленном на тросе другого вертолета. Ми-8 перевозил рабочих вахтовиков. Катастрофа произошла в Туруханском районе. Вертолет Ми-8, разбившийся в Красноярском крае, перед падением задел другой вертолёт. Машины вылетали друг за другом: первый вертолёт взлетел в 9:29, второй — в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта. На борту другой машины никто не пострадал. #krasnoyarsk_bro #krasnoyarsk #красноярск #красноярскийкрай #сибирь #russia #россия #вертолет #турухарскийрайон
Напомним, вертолет разбился сегодня утром в Туруханском районе у города Игарка. Воздушное судно компании Utair следовало по маршруту Ванкор–Харкасале. В результате погибли три члена экипажа и 15 пассажиров, которых перевозили на одно из нефтяных месторождений.