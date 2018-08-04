Соглашение ратифицировано. Китайская компания будет добывать золото в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-китайского соглашения о сотрудничестве в разработке Ключевского золоторудного месторождения, передает корреспондент Накануне.RU.

Соглашение было подписано в Пекине 5 февраля 2018 г.

"Соглашением предусматривается создание благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения, который включает в себя геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых указанного месторождения, в том числе создание и развитие интегрированного комплекса по их добыче и переработке", - говорится на сайте Кремля.

В соглашении указано, что производство драгоценных металлов должно осуществляться на территории Российской Федерации.

Напомним, что 26 июля Госдума не без споров ратифицировала соглашение. Ряд депутатов выступили против такого решения из-за угрозы экологии и без того депрессивной территории - Могочинского района - и возможного нарушения компанией социальных обязательств.