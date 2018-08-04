Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения

в этот день
04.08.18
13:12
В Екб.15:12
У здания Пенсионного фонда в Калуге прогремел взрыв
Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов
Убийца полковника Буданова умер в колонии
Главное
"Российский кинематограф отжался от дна": Фонд Кино подвел итоги проката

Тема дня
США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
"Оставьте детям бабушек!" Екатеринбуржцы вышли на акцию против повышения пенсионного возраста
Уважать Ленина – грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"
Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина
СБУ расследует уголовное дело против Порошенко
В Москве умер российский писатель Владимир Войнович
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4576



Новости
04.08.2018 12:28 Мск (14:28 Екб)
образование | В России
Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

коллаж, Татарстан, татарский язык, учебник, школа, образование (2017) | Фото: Накануне.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о добровольном изучении национальных языков, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Изменения в закон об образовании гарантируют учащимся школ национальных республик право выбора языка изучения.

"Согласно Федеральному закону свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования", - говорится на сайте Кремля.

Напомним, Госдума приняла законопроект в третьем чтении 25 июля, Совет Федерации одобрил его 28 июля.

Отныне учащиеся школ национальных республик смогут выбирать язык изучения. Обязательным для всех остается государственный – русский язык – и родной, в качестве которого можно будет выбрать русский.

Прошлым летом на заседании совета по межнациональным отношениям Владимир Путин заявил, что изучение языков народов России – это "гарантированное Конституцией добровольное право", после чего тысячи родителей Татарстана написали отказы от изучения их ребенком татарского языка.

коллаж, Татарстан, татарский язык, учебник, школа, образование(2017)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: национальные языки республик, татарский язык, татарстан, родной язык, законопроект, образование, госдума
04.08.2018 12:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:28 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.07.2018 12:37 Мск
"Никто не ущемлен и никого не принуждают": Госдума приняла закон о добровольном изучении национальных языков

Ранее 21.06.2018 10:15 Мск
Прикамские депутаты поддержали федеральный законопроект об изучении национальных языков

Ранее 20.06.2018 12:29 Мск
Родной язык останется обязательным. Законопроект о добровольном изучении национальных языков прошел первое чтение

Ранее 08.06.2018 20:17 Мск
"Все изучают государственный и каждый – свой родной": Госдума нашла компромисс по законопроекту об изучении национальных языков

Ранее 06.06.2018 15:38 Мск
Госдума причислит русский язык к родным

Ранее 02.06.2018 08:20 Мск
В Госдуме обсудят решение проблемы принудительного изучения родных языков в школах

Ранее 30.05.2018 15:14 Мск
Прикамские депутаты могут поддержать проект об изучении национальных языков

Ранее 28.05.2018 08:49 Мск
Законопроект о добровольном изучении национальных языков не будет принят, пока его формулировка не устроит всех, - Никонов








Добавить комментарий:

Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+