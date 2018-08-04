Закон подписан. Президент разрешил школьникам из национальных республик выбирать язык изучения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о добровольном изучении национальных языков, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения в закон об образовании гарантируют учащимся школ национальных республик право выбора языка изучения.

"Согласно Федеральному закону свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования", - говорится на сайте Кремля.

Напомним, Госдума приняла законопроект в третьем чтении 25 июля, Совет Федерации одобрил его 28 июля.

Отныне учащиеся школ национальных республик смогут выбирать язык изучения. Обязательным для всех остается государственный – русский язык – и родной, в качестве которого можно будет выбрать русский.

Прошлым летом на заседании совета по межнациональным отношениям Владимир Путин заявил, что изучение языков народов России – это "гарантированное Конституцией добровольное право", после чего тысячи родителей Татарстана написали отказы от изучения их ребенком татарского языка.