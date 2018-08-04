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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Недалеко от Крыма пьяный украинский военком за рулем задавил насмерть двоих человек
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ВСУ, армия, Украина, пьянство (2016) | Фото:

В пгт Чаплинка Херсонской области, расположенной в 15 км от границы с Крымом, пьяный украинский военный комиссар за рулем устроил ДТП, в котором погибли два человека.
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Как сообщает областное управление нацполиции, 43-летний военком на автомобиле ВАЗ-2106 совершил наезд на молодых супругов 24 и 27 лет с последующим наездом на дерево. От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия.

Пьяный водитель задержан. В пресс-центре Сухопутных войск ВСУ заявили, что водителем был военный комиссар Чаплинского районного военкомата майор Александр Андреев, который после происшествия был оперативно уволен из рядов ВСУ и лишен воинского звания.

Отметим, что смертельные происшествия с участием пьяных военных на Украине случаются регулярно. В марте 2015 года в захваченной Константиновке офицер ВСУ Марьян Рак в состоянии алкогольного опьянения на БМД сбил насмерть девочку 7 лет. При этом он не только избежал наказания, но позже его даже наградили.

В начале этого года в результате пьяной стрельбы под Мариуполем погибли четверо боевиков ВСУ.

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04.08.2018 12:26 Мск | Евгений Чернышёв
14:26 Екб

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Недалеко от Крыма пьяный украинский военком за рулем задавил насмерть двоих человек
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