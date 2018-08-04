Недалеко от Крыма пьяный украинский военком за рулем задавил насмерть двоих человек

В пгт Чаплинка Херсонской области, расположенной в 15 км от границы с Крымом, пьяный украинский военный комиссар за рулем устроил ДТП, в котором погибли два человека.

Как сообщает областное управление нацполиции, 43-летний военком на автомобиле ВАЗ-2106 совершил наезд на молодых супругов 24 и 27 лет с последующим наездом на дерево. От полученных телесных повреждений они скончались на месте происшествия.

Пьяный водитель задержан. В пресс-центре Сухопутных войск ВСУ заявили, что водителем был военный комиссар Чаплинского районного военкомата майор Александр Андреев, который после происшествия был оперативно уволен из рядов ВСУ и лишен воинского звания.

Отметим, что смертельные происшествия с участием пьяных военных на Украине случаются регулярно. В марте 2015 года в захваченной Константиновке офицер ВСУ Марьян Рак в состоянии алкогольного опьянения на БМД сбил насмерть девочку 7 лет. При этом он не только избежал наказания, но позже его даже наградили.

В начале этого года в результате пьяной стрельбы под Мариуполем погибли четверо боевиков ВСУ.