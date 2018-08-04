Путин подписал закон о повышении НДС и снижении таможенных пошлин на нефть

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и снижении ставок вывозных таможенных пошли на нефть, передает корреспондент Накануне.RU.

"Федеральным законом с 1 января 2019 г. повышается размер ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, - говорится на сайте Кремля. - Кроме того, Федеральным законом устанавливается на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с суммы выплат физическим лицам, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, и в размере 10% – свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов".

Этот же закон устанавливает нулевую ставку НДС на внутренние воздушные перевозки пассажиров на Дальний Восток.

Также президент подписал федеральный закон о внесении изменений в закон о таможенном тарифе, который предусматривает поэтапное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую в течение шести лет начиная с 1 января 2019 г. в целях завершения "налогового маневра".

Напомним, 24 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Депутаты оппозиционных фракций сочли изменения пагубными для российской экономики.