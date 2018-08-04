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03.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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Новости
04.08.2018 12:13 Мск (14:13 Екб)
экономика | В России
Путин подписал закон о повышении НДС и снижении таможенных пошлин на нефть
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коллаж, Налог на добавленную стоимость, НДС (2018) | Фото: Накануне.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральные законы о повышении ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и снижении ставок вывозных таможенных пошли на нефть, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Федеральным законом с 1 января 2019 г. повышается размер ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20%, - говорится на сайте Кремля. - Кроме того, Федеральным законом устанавливается на бессрочный период тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с суммы выплат физическим лицам, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, и в размере 10% – свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов".

Этот же закон устанавливает нулевую ставку НДС на внутренние воздушные перевозки пассажиров на Дальний Восток.

Также президент подписал федеральный закон о внесении изменений в закон о таможенном тарифе, который предусматривает поэтапное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую в течение шести лет начиная с 1 января 2019 г. в целях завершения "налогового маневра".

Напомним, 24 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Депутаты оппозиционных фракций сочли изменения пагубными для российской экономики.

Другие новости по темам: налоговый маневр, ндд, нефтянка, налог на добавленный доход, экспортная пошлина, цены на бензин, акцизы, ндс
04.08.2018 12:13 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:13 Екб

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Путин подписал закон о повышении НДС и снижении таможенных пошлин на нефть
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