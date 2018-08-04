"Чисто пацанов поздравить": Экс-депутат ЗакСО устроил стрельбу в Сысерти в день ВДВ

Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Максим Ряпасов отметил день Воздушно-десантных войск салютом с балкона своего коттеджа в поселке Токарево Сысертского городского округа. По неподтвержденным данным, впоследствии экс-депутату пришлось отстреливаться от правоохранителей, которых вызвали недовольные шумом соседи, передает корреспондент Накануне.RU.

Днем 2 августа Максим Ряпасов выложил на своей странице на "Фейсбуке" видео, где запечатлено, как он делает выстрел из ружья с балкона.

"Десантники, сейчас как раз время нормальное как раз – 5.27. Экспромт, экспромт, художественный вымысел! Не думать, что я такой дурак, это просто экспромт, честно. Для вас, пацаны, я салютонуть хочу, вы наша надежда – настоящие десантники!" – сказал экс-депутат и, прокричав "С днем ВДВ!", выстрелил в небо.

"Чисто пацанов поздравить. Да и народ пора будить, а то полшестого утра, вся деревня спит, пока Максим Владимирович их охраняет", - прокомментировал Ряпасов в конце видео.

Затем он исполнил "прощальный танец смерти", который также запечатлел на видео и выложил на ФБ.

СМИ пишут, что стрельба продолжалась 2 августа и в ночь на 3 августа. В итоге местные жители сообщили о происходящем в правоохранительные органы.

Как пишет veved.ru со ссылкой на источники в силовых структурах города, на место пришлось выезжать бойцам СОБР Росгвардии по Свердловской области, сотрудникам прокуратуры, полиции и других ведомств.

"На место выехали полицейские, которые, приехав к коттеджу, запросили силовой поддержки у бойцов СОБР — Ряпасов занял круговую оборону и отказывался идти на переговоры, забаррикадировался, а позже стал отстреливаться, в том числе и по собровцам. Спецоперация продолжалась весь вчерашний вечер и всю ночь, на место приезжали сотрудники прокуратуры и бывшие коллеги Ряпасова, который потребовал привезти к нему журналистов из телекомпании "КРИК-ТВ". Просьба была выполнена. Около 13.00 3 августа Максим Ряпасов сдал оружие", - пишет издание.

По некоторым данным, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и направлении экс-депутата в психиатрическую лечебницу.

Сообщается, что в 2014 г. в селе Кашино под Сысертью Ряпасов уже устраивал подобный дебош, после чего был помещен в психиатрическую клинику.

В СКР и ГУ МВД по Свердловской области Накануне.RU пока не смогли прокомментировать произошедшее.

"Мы проверяем правдивость этих сведений", - сообщил Накануне.RU глава пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Напомним, что Максим Ряпасов принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике (с 1999 по 2003 год он служил в СОБР УБОП ГУВД Свердловской области).