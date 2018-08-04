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США решили искать "сокровища Путина" Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против России. Документ вводит ограничения против нового госдолга России, а также сделок, связанных с инвестициями в энергетические проекты с поддержкой от российских госкомпаний. Сенаторы предлагают создать национальный центр, который боролся бы с "российской дезинформацией", и намерены выяснить, какими активами владеет Владимир Путин.
03.08.2018
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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Антикоррупционная кампания в регионах усилила врио губернаторов Временно исполняющие обязанности губернаторов российских регионов с приближением выборов усиливают свои позиции. Этому способствует как вхождение чиновников в обновленный федеральный резерв управленческих кадров, так и громкие антикоррупционные процессы в отношении "старых" элит, говорится в июльском рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций.
03.08.2018
политика ;
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В Красноярском крае упал вертолет с вахтовиками
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(2006) | Фото: www.utair.ru

В Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 с 15-ю вахтовиками и тремя членами экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение неосторожности смерть двух или более лиц", сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Крушение произошло сегодня около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации, все они погибли.

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Председатель СК России поручил передать уголовное дело по факту крушения в Красноярском крае вертолета МИ-8 в ГСУ СК России. Для работы на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Для установления причин и условий произошедшей катастрофы создана следственно-оперативная группа.

Следователи изучают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал авиакомпании, аэропорта и возможных очевидцев.

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04.08.2018 09:41 Мск | Красноярск | информационная служба Накануне.RU
11:41 Екб

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В Красноярском крае упал вертолет с вахтовиками
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