В Красноярском крае упал вертолет с вахтовиками

В Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 с 15-ю вахтовиками и тремя членами экипажа. По предварительной информации, все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение неосторожности смерть двух или более лиц", сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Крушение произошло сегодня около 10.00 по местному времени в районе Ванкорского месторождения. На борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков. По предварительной информации, все они погибли.

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Председатель СК России поручил передать уголовное дело по факту крушения в Красноярском крае вертолета МИ-8 в ГСУ СК России. Для работы на место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации. Для установления причин и условий произошедшей катастрофы создана следственно-оперативная группа.

Следователи изучают полетную документацию, образцы топлива, допрашивают персонал авиакомпании, аэропорта и возможных очевидцев.