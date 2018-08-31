Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Захарченко

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР Александра Захарченко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Александр Владимирович был настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. В трудное для своего родного края время он встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, вел за собой людей", — говорится в телеграмме Путина.

Он отметил, что подлое убийство Захарченко — еще одно свидетельство нацеленности киевского режима на дестабилизацию ситуации, "чтобы поставить народ Донбасса на колени".

"Этого у них не получится. Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким Александра Владимировича Захарченко, всем жителям Донбасса. Россия всегда будет вместе с вами", - подчеркнул Путин.

Как сообщало Накануне.RU, Захарченко погиб во время взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа.