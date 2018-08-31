Правительство РФ определилось: На смягчение пенсионной "реформы" потребуется 511 млрд рублей

Правительство РФ уточнило сумму необходимых средств для реализации предложенных президентом мер по смягчению "пенсионной реформы" — на эти цели понадобится 511 млрд рублей на период с 2019 по 2024 год. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы согласовывали и пришли к единому пониманию, сколько это стоит", — сказала она.

Так, в шестилетнем тренде (то есть с 2019 до 2024 гг.) на эти цели понадобится 511 млрд рублей.

"Мы согласовывали и пришли к единому пониманию, сколько это стоит. Итак, 2019-2024 г — это 511 млрд рублей. Но это без учета тех расходов, которые будут возникать в федеральном бюджете и бюджетах регионов в связи с льготами по недвижимости, земле, транспорту, ЖКХ", — пояснила Голикова. Впрочем, по её словам, и ранее эти расходы не считали в балансе.

"Инициатива президента относительно установления льготы на полгода по первым годам выхода на пенсию подлежала очень быстрому расчету, и мы пришли к разным цифрам. Но в конечном итоге их согласовали", — подчеркнула вице-премьер.

Из этих средств около 300 млрд рублей пойдут на то, чтобы реализовать предложение Путина о льготе, которая предусматривает выход на пенсию на полгода раньше, чем предусмотрено первой редакцией закона, для людей, готовящихся выйти на пенсию в ближайшие годы.

Как подчеркнула Голикова, после переходного периода — после 2028 года — недополучение доходов Пенсионного фонда, "на который рассчитывали в случае установления возраста выхода на пенсию для женщин в 63 года", составляет 3,6 трлн руб.

"Это затрагивает 2,4 млн российских женщин", — отметила чиновница.

На реализацию предложенных мер, касающихся многодетных матерей, с 2019 по 2035 год необходимо выделить 815,4 млрд руб., уточнила Голикова.

В числе мер, озвученных президентом РФ, было предложение реализовать, наконец, надбавку для людей, имеющих высокий стаж трудовой деятельности на селе.

Как подчеркнула Голикова, с 2019 по 2024 гг. на эти цели необходимо 117 млрд рублей. В 2019 году — 16,7 млрд рублей.

"Эта льгота предполагает, что те, кто имеет стаж работы в сельском хозяйстве 30 лет, будут получать 25% надбавку к фиксированной части пенсии. Это будет где-то 1,3 тыс. рублей ежемесячно добавляться к пенсии", - сказала она.

На сохранение льгот по налогу для людей предпенсионного возраста из бюджета необходимо выделить 31,4 миллиарда рублей за 10 лет.

В правительстве озвучили и цифры, необходимые для выплаты пенсий по коренным народам севера. "Это была очень острая тема, она звучала на всех площадках… Это 5,5 тыс наших граждан РФ. Расходы, которые на эти цели буду направлены, это чуть более 800 млн рублей, которые в шестилетнем цикле будут использованы на то, что озвучил президент, как льготу.

Также Голикова подчеркнула, что будут внесены поправки о повышении пособий по безработице для граждан предпенсионного возраста (то есть 5 лет до общеустановленного возраста выхода на пенсию). Максимальный размер таких пособий составит 11 тыс 280 рублей. Общий объём запланированных на повышение пособий для безработных граждан оценивается в порядка 79 млрд руб., уточнила вице-премьер.

Все поручения президента РФ в рамках закона о повышении пенсионного возраста найдут отражения в бюджете ПФР и федеральном бюджете, заявил в свою очередь глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Обеспечение деньгами пойдет в законе на трехлетний период о бюджете ПФР и федеральном бюджете, которое правительство вносит до 1 октября", — сказал он. Таким образом обязательства бюджета "будут синхронизированы" с предложениями главы государства.

"Все эти решения будут отражены. Мы занимаемся тем, что все цифры отрабатываются так, это очень важная скрупулезная работа, чтобы ни один рубль… не пропал. Все эти средства будут заложены в бюджет Пенсионного фонда и в федеральный бюджет", — прокомментировал депутат.

Голикова уточнила, что фактически все, "за исключением каких-то небольших цифр, которые связаны с уточнением прогноза социально-экономического развития", согласовано.

"Всё, что мы имеем, как инициативы президента, — все это обеспечено законом о федеральном бюджете, о бюджете Пенсионного фонда, о бюджете фонда ОМС, потому что предусмотрена диспансеризация два дня… Все это. Ну, может быть, какие-то детальки маленькие, которые не влияют ни на какие финансовые расчеты, остались до момента внесения закона", — заявила она.