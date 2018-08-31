Пользователи "ВКонтакте" получили возможность полной приватности

Социальная сеть "Вконтакте" добавила возможность для пользователей делать свой профиль полностью приватным. Об этом сообщается в блоге интернет-ресурса.

Напомним, о планируемом расширении стало известно в середине текущего месяца. На тот момент уже принимались дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей. Планы компании связаны с данными статистики, показывающей рост числа уголовных дел за публикации в интернете.

Теперь, как отмечается в размещённом в vk-блоге сообщении, пользователь "Вконтакте" может "в один момент сделать свой профиль полностью приватным и защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей". Таким образом, посетители закрытого профиля не из числа друзей, смогут видеть лишь минимум информации: имя и фамилию, главную фотографию, количество публикаций без возможности их смотреть и список общих друзей. Также будут видны статус, город, возраст и место работы, если они указаны в анкете.

Кроме того, введена конфиденциальность списка пользователей, делающих репост той или иной записи. Теперь эта информация будет доступна только самому автору записи или руководителям того сообщества, где она опубликована.

Отмечается, что в ближайшее время появится соответствующий апгрейд для мобильного приложения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе руководство "Вконтакте" заявило о планах предоставить всем своим пользователям возможность запрашивать информацию об их персональных данных, собираемых соцсетью.