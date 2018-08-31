В "Шереметьево" перестанут объявлять опаздывающих по имени и фамилии

В московском аэропорту "Шереметьево" перестанут объявлять опаздывающих на самолёт пассажиров по имени и фамилии.

Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, это связано с необходимостью соблюдения требований Федерального закона "О персональных данных".

"Теперь дикторы Службы информации "Шереметьево" при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица", — говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.

Уточняется, что данные изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полётов всех авиакомпаний.