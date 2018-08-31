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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
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"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
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экономика ;
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31.08.2018 21:00 Мск (23:00 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
В "Шереметьево" перестанут объявлять опаздывающих по имени и фамилии
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москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

В московском аэропорту "Шереметьево" перестанут объявлять опаздывающих на самолёт пассажиров по имени и фамилии.

Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, это связано с необходимостью соблюдения требований Федерального закона "О персональных данных".

"Теперь дикторы Службы информации "Шереметьево" при оповещении опаздывающих пассажиров используют общее напоминание о необходимости срочно пройти на посадку с указанием рейса, но без указания фамилии конкретного лица", — говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.

Уточняется, что данные изменения касаются пассажиров всех категорий, любых классов полётов всех авиакомпаний.

Шереметьево, аэропорт(2018)|Фото: samoleting.ru

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31.08.2018 21:00 Мск | Москва | Георгий Малания
23:00 Екб

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В "Шереметьево" перестанут объявлять опаздывающих по имени и фамилии
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