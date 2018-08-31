В Донецке введен режим ЧП – выезд и въезд в город перекрыты

Донецк в связи с покушением на Александра Захарченко закрыт для выезда и въезда. Таковы данные оперативного командования республики.

Telegram-канал Inside Donetsk сообщает о введении в ДНР чрезвычайного положения.

Этот же канал сообщает об активизации действий со стороны ВСУ, причем не только у границ ДНР, но и у ЛНР: "На Бахмутке стрельба из пулеметов. Движение техники в стороне Счастья и Рубежного. По информации нашего источника ВСУ приводят войска в боевую готовность".

Напомним, ранее представители СБУ открестились от причастности к покушению на Захарченко и заявили, что причиной убийства могли быть "около криминальные разборки" в самом Донецке, также намекнули на действия российских спецслужб.

В российском МИДе убийство Захарченко назвали "терактом".