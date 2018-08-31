Александр Захарченко скончался от ранения в голову

Стала известна причина смерти 42-летнего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Глава ДНР скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью", — цитирует РИА Новости источник в правительстве ДНР.

Ранее сообщалось, что Захарченко доставили в больницу, где он скончался.

Взрыв произошел в кафе "Сепар" недалеко от резиденции Захарченко – на улице Пушкина в Донецке. СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах республики сообщили, что самодельное взрывное устройство могло быть замаскировано под осветительный элемент и сдетонировало внутри помещения. После взрыва начался пожар.