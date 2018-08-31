СБУ отрицает причастность к покушению на Александра Захарченко

Писатель, лидер незарегистрированной "Другой России" Эдуард Лимонов в своем twitter-аккаунте со ссылкой на неназванные источники сообщает, что в ДНР "готовилось увольнение Захарченко".

"Сообщили что в Донецке в кафе "Сепар" был взрыв и что там погиб глава ДНР Захарченко. Ну что, жалко мужика, Вчера мне говорили что готовится увольнение Захарченко и что главой ДНР станет Ходоковский", - пишет Лимонов.

Сообщили что в Донецке в кафе "Сепар" был взрыв и что там погиб глава ДНР Захарченко.Ну что, жалко мужика, Вчера мне говорили что готовится увольнение Захарченко и что главой ДНР станет Ходоковский. — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) 31 августа 2018 г.

Украинские спецслужбы между тем открестились от причастности к покушению. "У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса... Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянам и стала лишней", - заявил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

Ранее пресс-секретарь службы безопасности Украины Елена Гитлянская также заявила о внутридонецких причинах покушения: "Мы подтверждаем эту информацию [об убийстве Захарченко], но никакого отношения к этому украинские спецслужбы не имеют. По нашему мнению, это стало результатом войн между предводителями — кто-то что-то делит".