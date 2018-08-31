Российский НИИ молекулярной электроники попал под санкции США

Минторг США ввёл санкции против российского Научно-исследовательского института молекулярной электроники (НИИМЭ).

Как сообщает "РИА Новости", основанием тому послужило несоответствие организаци "интересам национальной безопасности и внешней политики" Вашингтона. В документе поясняется, что НИИМЭ "де-факто работает как отделение" уже находящейся в санкционном списке компании "Микрон".

Указом американского Минторга, в частности, запрещаются торговые операции физлиц и компаний США с российской организацией.

АО "НИИМЭ" — ведущий научно-исследовательский центр "Группы НИИМЭ" в составе отраслевого холдинга ОАО "РТИ" (АФК "Система"), предприятия которой образуют единый крупнейший в России комплекс по проведению научно-технологических исследований в области микро- и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий.

Предприятие на постоянной основе сотрудничает с более чем 60 российскими и зарубежными научными центрами, техническими университетами и центрами проектирования, в частности, IMEC (Бельгия), CEA-Leti (Франция), Technische Universiteit Delft (Голландия) и др.