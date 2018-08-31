Источник: Бомба в кафе, где был убит Захарченко, могла быть замаскирована

Источник близкий к следствию сообщает, что вероятнее всего, сдетонировал самодельное взрывное устройство внутри кафе "Сепар", сообщает telegram-канал Inside Donetsk.

"На месте происшествия, по состоянию на 18:50 поражающих элементов не обнаружено. По предварительной информации СВУ было замаскировано под осветительное оборудование", - говорится в сообщении канала.

Напомним, вечером в пятницу, 31 августа, появилась информация о смерти главы ДНР Александра Захарченко в результате взрыва в кафе в Донецке. 42-летнего мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли.