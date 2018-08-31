В МИД России назвали убийство Александра Захарченко "терактом"

В Министерстве иностранных дел России считают убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко терактом. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает РИА Новости.

Ранее председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин заявил, что за покушением на Захарченко стоит "украинская сторона".

Как сообщало Накануне.RU, Захарченко погиб во время взрыва в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке вечером в пятницу, 31 августа. По данным российских СМИ, взорвалась бомба. Также имеются сообщения о задержании подозреваемых в совершении преступления. ДАН сообщает, что в здании кафе после взрыв начался пожар. О других жертвах ЧП и пострадавших пока не сообщается.