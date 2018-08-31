Денис Пушилин обвинил в убийстве Захарченко украинскую сторону

Убийство Главы ДНР Александра Захарченко было организовано украинской стороной. Об этом заявил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

"Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17:00. Донецк отомстит за это преступление", - цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.

Напомним, ранее появились сообщения о взрыве в кафе "Сепар" на ул. Пушкина в Донецке, где в этот момент находился Захарченко. 42-летнего главу ДНР доставили в больницу, но спасти не смогли.