В Донецке погиб глава ДНР Александр Захарченко

Российские СМИ сообщили о смерти главы ДНР Александра Захарченко. Он был ранен во время взрыва, прогремевшего рядом с одним из донецких кафе, в котором в этот момент находился 42-летний Захарченко. Как сообщают ТАСС и "Лайф" со ссылкой на собственные источники, глава самопровозглашенной республики был ранен и скончался в больнице.

Взрыв произошел на улице Пушкина, было атаковано кафе "Сепар". "Интерфакс" сообщает, что в администрации ДНР подтвердили гибель Захарченко.

Также агентство сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР, что "задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики".

Биография:

Александр Захарченко с отличием закончил Донецкий техникум промышленной автоматики, работал на шахте. Учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, имеет незаконченное высшее образование.

В 2006 году занимал должность директора ООО "Торговый дом "Континент". Эта фирма, как и многие другие в Донецке, входила в состав бизнес-империи Рината Ахметова.

С декабря 2013 года возглавлял донецкое отделение харьковской общественной организации "Оплот". В ходе протестов на юго-востоке Украины весной 2014 года, 16 апреля возглавил группу из семи вооружённых человек, занявших здание донецкой городской администрации.

В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка. Впоследствии назначен на должность заместителя министра внутренних дел ДНР. Командир подразделения "Оплот" армии ДНР. Лично участвовал в боях, был ранен в руку.

7 августа 2014 года, после ухода в отставку с поста председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики Александра Бородая, занял его должность. 8 августа утверждён в должности Верховным советом ДНР. В этот же день принял присягу на верность народу ДНР.

30 августа 2014 года на Захарченко было совершено покушение. Сам он не пострадал, однако водитель машины, на которой он ехал, получил ранение.

3 ноября, после прошедших в ДНР выборов, ЦИК республики объявил, что Захарченко победил на них: за него отдали голоса 765 тысяч человек, что составило около 75 % голосовавших.

17 февраля 2015 года был ранен в ногу в ходе боёв за Дебальцево, из-за чего длительное время передвигался на костылях или с тростью.

У Захарченко остались супруга Наталья и четверо детей.

Светлая память ...