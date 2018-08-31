"У нас крайне редко бывают оправдательные приговоры". В Челябинске завершается судебный процесс по делу бывшего вице-губернатора Сандакова

В Советском районном суде Челябинска завершается почти двухлетний судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Николая Сандакова по обвинению в получении взятки, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Оглашение приговора ориентировочно назначено на 26 сентября. Гособвинение просит назначить экс-чиновнику 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в 14 млн рублей. Сандаков вину в инкриминируемых преступлениях не признает, просит суд его оправдать, а в случае вынесения обвинительного приговора не надевать на него наручники, "дать спокойно попрощаться и самому пойти в камеру", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, судебный процесс по уголовному делу бывшего вице-губернатора стартовал в октябре 2016 года и очень широко освещался в СМИ, при этом, как отмечают эксперты, некоторые издания в большей степени подавали позицию защиты, нежели обвинения. Поддержать бывшего вице-губернатора в Челябинск приезжали екатеринбургская воспитательница Евгения Чудновец, осужденная, а затем оправданная, за репост в соцсети, и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин. Сам Николай Сандаков за это время стал активно заниматься общественной деятельностью и участвовать в митингах по экологическим проблемам.

Сегодня в суде бывший заместитель губернатора выступил с последним словом, где в очередной раз заявил о своей невиновности, подчеркнув, что его дело сфабриковано.

"С момента моего задержания в марте 2015 года и в течение нескольких месяцев у меня сохранялась вера, что меня выпустят из тюрьмы и прекратят мое уголовное преследования. Я настолько был уверен, что люди разберутся, что обвинения мои абсурдны. Я в этой иллюзии был долгое время. Потом я понял, что был всего лишь инструментом в деле Цыбко и в потенциальном деле против Юрьевича, а потом еще и медалькой за пойманного коррупционера", - заявил в начале своего выступления обвиняемый.

Экс-вице-губернатор считает, что его уголовное преследование началось после конфликта с бывшим начальником УФСБ по Челябинской области Игорем Ахримеевым.

"Вся моя история началась в 2013 году, когда я был назначен заместителем губернатора Челябинской области, стал курировать весь внутриполитический блок, который вдруг почему-то стал очень сильно интересовать руководившего тогда УФСБ по Челябинской области Ахримеева, с которым я находился в дружеских отношениях. В какой-то момент эти дружеские отношения для меня стали перерастать в отношения подчиненного. Он начал пытаться давать мне указания, начал указывать какие политические решения должны быть приняты, какие кандидаты должны быть одобрены для выдвижения на те или иные депутатские места. Я в приватной беседе попытался ему вежливо сказать, что это моя история и какое отношение ФСБ имеет к политической системе Челябинской области. Дальше начались конфликты, он открыто объявил мне войну. Проверили всю мою жизнь, прочитали все слухи, съездили в Астрахань, проверили чем я занимался, работая в муниципалитете и в минсельхозе. И следы этой проверки есть в том числе в нашем деле", - отметил он.

По словам Сандакова, его принуждали дать показания на Цыбко и в обмен получить небольшое наказание, в противном случае сидеть с Юревичем 20 лет за создание в области ОПС.

По версии следствия, экс-чиновник получил 1,5 млн руб. от бывшего главы администрации Озерска Евгения Тарасова за содействие в назначении на должность главы Магнитогорска. В рамках второго уголовного дела, его обвиняют в получении взятки в виде круглосуточной вооруженной охраны на сумму более 1,9 млн руб. от Калугина, возглавляющего ЧОП "Питон", в обмен на покровительство и попустительство по службе в виде принятия и совершения решений при заключении государственных контрактов на оказание охранных услуг.

Но Сандаков обвинение в мошенничестве и взятке не признает.

"Я не совершал этих преступлений, я невиновен. За исключением истории с почтой, за которую я попросил уже прощение. Все остальное придумано от начала до конца, там нет ни одного обстоятельства, которое бы соответствовало действительности", - заявил он и подробно рассказал об обстоятельствах своего дела.

"Это дело построено исключительно на показаниях зависимых от следствия свидетелей – Тарасова и Калугина. Тарасов, который украл 20 с лишним миллионов у Озерского городского округа, которому светило до 12 лет лишения свободы, который как минимум должен был компенсировать нанесенный государству ущерб, в настоящее время освобожден. Он практически находился под стражей не больше двух лет. В настоящее время это добросовестный предприниматель, строящий торговый центр в Магнитогорске с очень известными учредителями, которые по случайным обстоятельствам являются родственниками сотрудников УФСБ по Челябинской области", - говорит он.

Следствие считает, что Сандаков получил 1,5 млн рублей от Тарасова за назначение его мэром Магнитогорска. Экс-вице-губернатор не отрицает, что получал от бывшего сити-менеджера Озерска 500 тыс. руб. в марте 2012 года исключительно на финансирование выборной кампании 2011-2012 гг. с целью получения оптимальных результатов на выборах в Госдуму и Президента. Остальные деньги, по словам обвиняемого, Тарасов ему не передавал и передавать не мог.

"Я это признал, что по просьбе Тарасова нанимал технологов и социологов, он оплачивал эти работы, передав мне деньги на оплату труда технологов и социологов в размере 500 тыс. В остальной части передача денежных средств в суде подтверждения не нашла", - добавил он.

Сторона защиты считает, что два других эпизода передачи денег опровергаются доказательствами: показаниями свидетелей, геолокацией телефонов и фотографиями.

Николай Сандаков настаивает, что никогда не обсуждал с Тарасовым вопросы его карьеры, все общение сводилось исключительно к организации и проведению выборов.

"Тарасов был депутатом Магнитогорска, и он не мог не знать, что в 2011 году должность главы Магнитогорска была избираемой, назначить было невозможно", - говорит он.

Говоря об обвинении в получении взятки, Сандаков заявляет, что оплачивал охранные услуги, никаких действий в интересах Калугина не совершал, никакой договоренности о совершении действий между ними не было. "Кроме того, я не оказывал и не мог оказать содействие и повлиять на заключение контракта. Даже сам Калугин сказал, что никогда меня не о чем не просил", - добавил он.

В завершении своего выступления обвиняемый попросил в случае вынесения обвинительного приговора не менять ему меру пресечения с залога на заключение под стражу на время обжалования приговора.

"Я свою позицию сказал, историю с почтой я признаю, мне за нее очень стыдно, и я очень рад, что меня простили. Взятка и мошенничество, эти преступления я не совершал, доказательств этого в деле нет. Я много плохого сделал в жизни, но этого я не делал. Если вы все же вынесете обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы, я прошу, хотя бы на период обжалования не меняйте мне меру пресечения. Я никуда не сбегу, я будут защищаться до последнего. Если я буду находиться в изоляции от общества, это очень сильно будет мешать мне защищаться. Если при вынесении приговора вы измените мне меру пресечения на содержание под стражей, я прошу, не вызывайте сюда конвой, я сам спущусь, я знаю, где находится камера. дайте мне возможность попрощаться с женой, детьми, родными и друзьями", - завершил свое выступление Николай Сандаков.

Уже после окончания судебного заседания, он заявил, что ему очень сложно рассчитывать на какой-то вид приговора, но верит, что приговор должен быть справедливым.

"Мне очень хочется верить, что меня оправдают, по крайней мере по этим тяжким статьям (по мошенничеству и по взятке), потому что я их не совершал. Я готов понести наказание за то, что совершил проступок в отношении Александра Подопригоры и Александра Полозова. Мне очень хочется надеяться, что это закончится именно так. Если судья принимает решение, что я виновен и назначает мне лишение свободы, я попросил дать мне возможность со свободой защищаться в апелляционном порядке, и не выводить меня из зала в наручниках. Я знаю, где находится камера в советском суде, я здесь сидел. Я попросил судью не надевать на меня наручники, дать спокойно попрощаться и самому пойти в камеру", - рассказал он.

Также в ходе своего выступления Сандаков говорил о "сложившейся порочной практике фабрикации уголовных дел в Челябинской области и коррупции в правоохранительных органах".

"Мне очень хочется верить, что начнется серьезное изучение тех обстоятельств, которых я сегодня косвенно коснулся. Если у кого-то возникнет необходимость в информации, которой я обладаю, в отношении в том числе коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, я готов под присягой эти показания дать, в том числе о незаконном обогащении, коррумпированных контактах, сокрытии доказательств в отношении фактов коррупции или наоборот фабрикации доказательств", - заявил он.

После выступления Николая Сандакова гособвинитель Екатерина Голубенкова заявила, что в прениях стороной обвинения были приведены все доказательства, которые подтверждают виновность обвиняемого в совершении преступлений.

"Сегодня наблюдая за выступлением Сандакова в последнем слове, могу сказать, что суть ряда доказательств он исказил, это было сделано намеренно для того, чтобы произвести более благоприятное впечатление о своей личности и об отсутствии доказательств якобы в уголовном деле. Хочу сказать одно, что практически за два года судебного заседания по уголовному делу было представлено очень много доказательств как стороной обвинения, так и стороной защиты. И сейчас остается суду оценить эти доказательства и принять решение виноват Сандаков в совершении инкриминируемых преступлений, либо не виноват. Сейчас остается только ждать к какому выводу придет суд в совещательной комнате", - подчеркнула она.

Приговор бывшему заместителю губернатора должны огласить 26 сентября. Но как показывает практика оправдательные приговоры бывают очень редко.

"У нас крайне редко бывают оправдательные приговоры, да и мягких не так много. И как мы видим по делам, в которых фигурируют достаточно известные политические фигуры как федерального, так и регионального масштаба, более мягких приговоров в таких случаях по практике мы не наблюдали", - говорит политолог Александр Мельников.

Говоря о судебном процессе, политолог отметил его политизацию.

"Не знаю сам ли Николай Сандаков, либо сторона защиты в целом, но они выбрали тактику достаточно серьезной политизации процесса. Я бы сказал, что более примечательно было не то, что происходило непосредственно в стенах суда, сколько то, что происходило параллельно. Это достаточно серьезная общественно-политическая активизация Николая Дмитриевича, и в рамках соцсетей, и в попытке заявить себя, как некоего общественного экологического деятеля. По моему мнению, это была стратегия защиты придать некий статус политобвиняемого, и где-то подогреть медийный интерес к делу. Я не уверен, что эта стратегия в большей степени связана с расчетами выиграть непосредственно в суде или получить минимальный приговор, но думаю, что это была долгосрочная стратегия, Сандаков понимая, что решение может быть достаточно жестким, он уже просчитывает ход на перед и считает, что это может в дальнейшей жизненном пути как-то помочь", - говорит он.