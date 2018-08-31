Дочери Порошенко поступили в лондонские вузы

Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения будут учиться в Великобритании. Об этом сообщила супруга главы государства Марина Порошенко.

По её словам, одна из них поступила в Лондонский университет искусств на специальность "Анимация", а другая — в Юниверсити Колледж на экономический факультет.

"В этом решении мы поддержали их, чтобы дать возможность девочкам самостоятельно получить профессию на общих условиях — без привилегий, что они дети президента Украины", — рассказала Порошенка агентству "Интерфакс-Украина", добавив, что дочери успешно сдали все экзамены, получив высокие результаты.

Кроме того, супруга украинского лидера подчеркнула, что Александра и Евгения намерены, получив британское образование, вернуться на родину и "работать на благо украинского народа".