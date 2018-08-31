Патриарх Кирилл оценил свой разговор с патриархом Варфоломеем как "очень правильный"

Патриарх московский и всея Руси Кирилл положительно оценил итоги своей встречи с патриархом константинопольским Варфоломеем. Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии.

Как сообщало Накануне.RU, встреча предстоятелей двух православных церквей состоялась сегодня в Стамбуле (Турция). Позже появилась информация, что якобы патриарх Варфоломей во время этого мероприятия выразил намерение предоставить автокефалию Украинской ПЦ.

По словам предстоятеля РПЦ, в ходе прошедшего "разговора между двумя братьями" были обсуждены "все проблемы, которые стоят на повестке дня".

"Надеюсь, мы будем и впредь работать вместе, для того чтобы мир становился лучше", — добавил он, отметив, что за два года после его последней встречи с патриархом Варфоломеем многое изменилось как в жизни двух поместных церквей, так и в мире в целом.

При этом предстоятель Русской церкви не стал раскрывать деталей прошедшей встречи "без согласования с Его Святейшеством", имея в виду патриарха константинопольского.

"Разговор был очень правильный — разговор глав двух Церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности", — рассказал патриарх Кирилл.