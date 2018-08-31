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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
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"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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31.08.2018 17:47 Мск (19:47 Екб)
религия | В России | За рубежом
Патриарх Кирилл оценил свой разговор с патриархом Варфоломеем как "очень правильный"
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патриарх Константинопольский Варфоломей, патриарх Кирилл (2016) | Фото: patriarchia.ru

Патриарх московский и всея Руси Кирилл положительно оценил итоги своей встречи с патриархом константинопольским Варфоломеем. Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии.

Как сообщало Накануне.RU, встреча предстоятелей двух православных церквей состоялась сегодня в Стамбуле (Турция). Позже появилась информация, что якобы патриарх Варфоломей во время этого мероприятия выразил намерение предоставить автокефалию Украинской ПЦ.

По словам предстоятеля РПЦ, в ходе прошедшего "разговора между двумя братьями" были обсуждены "все проблемы, которые стоят на повестке дня".

"Надеюсь, мы будем и впредь работать вместе, для того чтобы мир становился лучше", — добавил он, отметив, что за два года после его последней встречи с патриархом Варфоломеем многое изменилось как в жизни двух поместных церквей, так и в мире в целом.

При этом предстоятель Русской церкви не стал раскрывать деталей прошедшей встречи "без согласования с Его Святейшеством", имея в виду патриарха константинопольского.

"Разговор был очень правильный — разговор глав двух Церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности", — рассказал патриарх Кирилл.

патриарх Константинопольский Варфоломей, патриарх Кирилл(2016)|Фото: pravoslavie.by

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31.08.2018 17:47 Мск | Москва | Георгий Малания
19:47 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.08.2018 16:45 Мск
Константинополь признал намерение предоставить УПЦ автокефалию: итоги встречи в Стамбуле патриархов Кирилла и Варфоломея








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Патриарх Кирилл оценил свой разговор с патриархом Варфоломеем как "очень правильный"
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