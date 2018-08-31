Лукашенко предупредил о новых перестановках в правительстве

Произошедшие в правительстве Белоруссии кадровые перестановки — "это ещё не окончание", заявил президент страны Александр Лукашенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, обновление белорусского кабмина произошло 18 августа. Незадолго до этого Лукашенко посетовал, что министры не исполняют его поручений из-за "пофигистического отношения".

Как сообщает агентство "БелТА", глава государства заявил, что продолжает "мониторить и отслеживать ситуацию", а также обвинил ряд членов правительства в пьянстве.

"Мы еще вернёмся ко многим должностным лицам, и не только в правительстве, которые сегодня не дают результат или не работают по тем принципам, которые определены мной, — отметил Лукашенко.

Он также выразил намерение уволить "в ближайшее время" некоторых членов кабмина, злоупотребляющих алкоголем. По его словам, многие недавно отправленные в отставку делали то же самое.

"Я ведь не контролирую вас, с кем вы выпиваете, с кем вы в баню ходите, с кем разговариваете, — пояснил президент. — На здоровье. Вы — руководители, вы должны всё это уметь. Но что касается пьянки, вы должны знать свою меру, вы должны знать, с кем, где и сколько, как в народе говорят. Если вы это чувство теряете — вы не руководитель".