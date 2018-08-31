Голикова о предложениях Путина по "пенсионной реформе": "Это выстраданные президентом решения"

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова считает предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры по улучшению "пенсионной реформы" справедливо выработанным компромиссом. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметила вице-премьер, телеобращению президента к гражданам РФ по вопросу повышения пенсионного возраста "предшествовали серьезные обсуждения в экспертном сообществе, среди людей, среди семей".

"Но я даже не знаю, какого рода информацию или эмоциональную критику мы не получили. И мы крайне ответственно к этому относимся", - сказала он. По ее словам, правительство рассматривало весь спектр предложений, прозвучавших от всех участников обсуждения. "Это очень сложно, они носят иногда весьма разнонаправленный характер, и, естественно, представляют разные социальные группы. Интересы всех учесть невозможно, но можно найти компромисс, который решал бы поставленные президентом РФ задачи", - подчеркнула зампред правительства.

Как она отметила, президент услышал основные проблемы, которые озвучивали все участники обсуждения, и итогом стал справедливо выработанный компромисс по этому вопросу.

"Поверьте нам, я это повторяю еще раз, это выстраданные президентом решения", - добавила Голикова по завершении пресс-конференции.

Как сообщало Накануне.RU, глава государства выступил с обращением к гражданам страны по поводу повышения пенсионного возраста. Главной причиной реформирования пенсионной системы он назвал необходимость роста благосостояния получателей пенсий, что, по его словам, невозможно сделать без изменения времени выхода на пенсию. Кроме того, прозвучал призыв снизить планку выхода на пенсию.