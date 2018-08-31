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Константинополь признал намерение предоставить УПЦ автокефалию: итоги встречи в Стамбуле патриархов Кирилла и Варфоломея
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патриарх Константинопольский Варфоломей, патриарх Кирилл (2016) | Фото: pravoslavie.by

В Стамбуле состоялась встреча Константинопольского патриарха Варфоломея с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. На ней Варфоломей будто бы заявил о том, что намерен предоставить автокефалию УПЦ. Так написал в Facebook спикер раскольнического киевского "патриархата" Евстратий Зоря.
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По его словам, после переговоров патриархов митрополит Галльский Эммануил, который был представителем Варфоломея на праздновании Крещения Руси в Киеве, заявил, что патриарху Кириллу было сообщено о решении предоставить автокефалию.

Накануне предстоятель Сербской Православной Церкви патриарх Ириней предостерег Варфоломея от вмешательства в украинский церковный вопрос против воли Русской Православной Церкви. Он отметил, что только РПЦ имеет каноническое и историческое право на церковную организацию на Украине. По его словам, ересь этнофилетизма является одним из главнейших зол в современном православии. Филетизм - это учение о том, что церковные границы должны соотноситься с этническими и политическими, осужденное на Поместном Константинопольском Соборе 1872 года.

Патриарх Ириней уверен, что Варфоломей ведет "пагубную деятельность" в православии, и оценивает его шаг как "очень рискованный, даже катастрофический".

Также 28 августа представитель Иерусалимской Церкви архиепископ Севастийский Феодосий заявил, что православные церкви мира признают Украину канонической территорией только РПЦ.

Православный публицист Дмитрий Скворцов считает, что стороны временно пришли к компромиссу: Варфоломей откладывает вопрос, а патриарх Кирилл своим визитом демонстрирует, что тот самый авторитетный в православном мире.

"На это может указывать обращение Варфоломея "ваше Блаженство" по отношению к патриарху Кириллу, что ниже по чести, нежели "святейшество", которым именуется патриарх Московский. В ответ же патриарх Кирилл назвал Варфоломея "Святейшеством" и, даже поправившись, "Всесвятейшеством", подчеркнув тем самым его высший авторитет в православном мире", - написал Скворцов.

При этом патриарх Кирилл особо подчеркнул, что политика не должна вмешиваться в дела Церкви и что "ни одна Церковь не может принимать решения, которые противоречили бы позиции другой Православной Церкви", сообщает пресс-служба Московской патриархии.

Отметим, что в православном мире исторически нет какой-либо главной поместной Церкви, имеющей власть над остальными. Претензии на это стали одной из причин отпадения Рима от православия, ведь многие римские папы первого тысячелетия (в частности, Лев I Великий, Григорий Двоеслов, Мартин Исповедник) ревностно защищали именно православное учение (ортодоксальное, т.е. верное), которое мыслилось как единственное учение Церкви.

Напомним, что история с гипотетической автокефалией началась в середине апреля, когда Верховная рада поддержала обращение к Константинополю о создании "единой украинской церкви", которое представил Петр Порошенко сразу после визита в Стамбул. Вскоре после этого он заявил, что там уже начали процедуру предоставления автокефалии, исказив смысл ответа Константинополя. Однако в последнее время Порошенко начал говорить о том, что автокефалии, возможно, не будет или она будет не скоро.

На 1-3 сентября в Стамбуле запланирован Синакс – собрание всех епископов Константинопольской Церкви, где будет обсуждаться украинский вопрос.

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31.08.2018 16:45 Мск | Евгений Чернышёв
18:45 Екб

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Константинополь признал намерение предоставить УПЦ автокефалию: итоги встречи в Стамбуле патриархов Кирилла и Варфоломея
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