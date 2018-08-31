За 6 лет общее образование в России должно войти в десятку лучших

За шесть лет общее образование в России должно войти в десятку лучших, такую цель озвучила министр просвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании, передает корреспондент Накануне.RU.

Самый важный проект в сфере образования – национальный проект "Образование". В понедельник Министерство просвещения окончательно его защитит, рассказала Ольга Васильева. В основе проекта – две основные цели: повышение конкурентоспособности общего образования и вхождение за шесть лет в десятку лучших и воспитание личности на основе "наших культурных и исторических традиций".

В 1986 г. СССР занимал первое место по функциональному чтению в мире, напомнила министр.

"Сейчас у нас ВШЭ дает страшные проценты – 25% не владеющих функциональным чтением людей. Четверть населения не может пересказать параграф, не может определить содержание страницы", - сказала Васильева.

Ранее министр отмечала, что отставание произошло за последние 10 лет, и теперь задача России – к 2022 г. вернуться в "пятерку" стран по навыкам функционального чтения.

Актуальной остается задача по созданию единого образовательного пространства.

"Это то необходимое, без чего не может существовать ни одна система образования. Единство содержания образования гарантируют ФГОСы, куда входят программы, по которым каждая школа может выстраивать образовательный процесс", - ответила Васильева на вопрос жительницы Смоленска.

Министр добавила, что в этом году были приняты историко-культурный стандарт, благодаря которому появились три линейки учебников, концепции русского языка и литературы. В октябре список пополнится еще семью концепциями.

"У нас единое видение, единое содержание [образования]. Ребенок независимо от школы должен знать это содержание. Ведутся споры о том, что нужнее – узкие знания, которые заканчиваются набором компетенций, или большое базовое интеллектуальное образование. Мне было бы отрадно, если бы все школы давали ребенку широкие глубокие знания по каждому предмету", - заключила Васильева.