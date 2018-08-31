"Севилья" и другие: стали известны соперники российских клубов по групповому этапу Лиги Европы

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА. Как передает корреспондент Накануне.RU, своих соперников узнали три российских клуба - питерский "Зенит", московский "Спартак" и "Краснодар".

Так, подопечные Сергея Семака оказались в группе C. За выход из группы "сине-бело-голубые" поборются с датским "Копенгагеном", французским "Бордо" и чешской "Славией".

"Спартак" жребий определил в группу G. Столичному клубу предстоит сыграть с испанским "Вильярреалом", австрийским "Рапидом" и шотландским "Рейнджерс".

Наконец, "Краснодар" начнет Лигу Европы в группе J. Компанию ему составят испанская "Севилья", бельгийский "Стандарт" и турецкий "Акхисар Беледиеспор".

Напомним, в четверг состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Своих соперников узнали российские ЦСКА и "Локомотив".