США не согласовывали с РФ рассекречивание разговора Ельцина и Клинтона

Вашингтон не согласовывал с Москвой вопрос публикации стенограмм телефонных переговоров Бориса Ельцина и Билла Клинтона в 1999 году, в которых речь шла о выборе Владимира Путина преемником.

Об этом заявили в Кремле, передает РИА Новости.

Стенограмма телефонного разговора двух лидеров появилась на сайте Президентской библиотеки имени Билла Клинтона. Как говорится в документе, разговор между Ельциным и Клинтоном состоялся почти через месяц после того, как 9 августа Ельцин в телеообращении к россиянам назвал Путина своим преемником.

Первый президент России сказал своему американскому коллеге, что Клинтон и Путин познакомятся в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что существует сложившаяся практика рассекречивания и записей бесед, и телефонных разговоров. Но при этом, как правило, не рассекречиваются документы, касающиеся действующих политиков.

По словам представителя Кремля, консультации по этому поводу между Москвой и Вашингтоном не проводились.