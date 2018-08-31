Ольгу Васильеву разозлил вопрос о переполненных классах и низкой зарплате учителей

в этот день
31.08.18
16:14
В Екб.18:14
Ельцин в 1999 году отчитался американцам о выборе Путина преемником
Освобождение фигурантов ИГПР "ЗОВ" - "уступка" власти или переключение внимания?
Рособрнадзор через суд потребовал удалить сообщения об "утечке" заданий ЕГЭ
Главное
Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Нижегородской области: сообщается о жертвах

Тема дня
Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
СМИ: София Ротару в реанимации
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
Порошенко перепутал слова гимна на военном параде
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 411



Новости
31.08.2018 14:40 Мск (16:40 Екб)
образование | В России
Ольгу Васильеву разозлил вопрос о переполненных классах и низкой зарплате учителей
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: Накануне.RU

Министр просвещения Ольга Васильева бурно отреагировала на вопрос жительницы Ижевска о переполненности классов в школах и низких зарплатах учителей. Глава ведомства уличила собеседницу в потребительском отношении к педагогам, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня во время общероссийского родительского собрания к Ольге Васильевой обратилась жительница Ижевска. Она поинтересовалась, как норматив наполняемости классов соотносится с задачей по выявлению талантливых детей, и будут ли приниматься шаги по повышению уровня зарплаты учителей.

Модератор, ведущий телевизионной программы "Умницы и умники" Юрий Вяземский, который дал слово Ижевску в надежде на вопрос, который порадует министра, растерялся: "У меня указано, что вопрос будет про статус учителя".

Женщина пояснила, что в классах ижевских школ по 28 человек, и это, по ее мнению, слишком много для выявления среди них талантливых детей.

"Я с вами несогласна. Дети талантливы все изначально. Задача учителя – посмотреть, к чему они склонны, и вести их. Количество сидящих за партами не влияет на выявление таланта никогда и нигде", - строго ответила Ольга Васильева.

(2018)|Фото: Накануне.RU

"Обращаюсь к руководителям организаций: у вас есть база – обязательные 70%, которую вы должны неукоснительно выполнять, и у вас есть надбавки, которые должны быть очень объективны и взвешены. Уважаемые родители Ижевска, экономика России такова, что каждый регион имеет заработную плату согласно средней заработной плате по региону. Сейчас мы живем так. Пройдет время, мы будем жить лучше, и будут явные изменения в заработной плате", - сказала министр, отвечая на вопрос о зарплатах учителей.

Ольга Васильева призвала не обижать учителей и напомнила высказывание Достоевского.

"Человека очень легко уничтожить, объяснив ему, что никому не нужно то, что он делает. И нужно четко подходить к распределению тех денег, которые есть. Когда слышу из уст родителей потребительское отношение к учителям, я начинаю очень сильно нервничать", - пояснила свою реакцию министр.

Пользователи соцсети Вконтакте, наблюдавшие за прямым эфиром, не поняли реплики министра.

"Родители беспокоятся за то, что учителю трудно жить и работать при маленькой зарплате, а министр вместо поддержки обвиняет родителей в потребительском отношении к учителю. Что это? Как это понимать?" – прокомментировал Вадим Лагунов.

Другие новости по темам: класс, школа, учитель, талант, зарплата учителей, ольга васильева
31.08.2018 14:40 Мск | Анна Смирнова
16:40 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Ольгу Васильеву разозлил вопрос о переполненных классах и низкой зарплате учителей
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+