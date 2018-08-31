Ольгу Васильеву разозлил вопрос о переполненных классах и низкой зарплате учителей

Министр просвещения Ольга Васильева бурно отреагировала на вопрос жительницы Ижевска о переполненности классов в школах и низких зарплатах учителей. Глава ведомства уличила собеседницу в потребительском отношении к педагогам, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня во время общероссийского родительского собрания к Ольге Васильевой обратилась жительница Ижевска. Она поинтересовалась, как норматив наполняемости классов соотносится с задачей по выявлению талантливых детей, и будут ли приниматься шаги по повышению уровня зарплаты учителей.

Модератор, ведущий телевизионной программы "Умницы и умники" Юрий Вяземский, который дал слово Ижевску в надежде на вопрос, который порадует министра, растерялся: "У меня указано, что вопрос будет про статус учителя".

Женщина пояснила, что в классах ижевских школ по 28 человек, и это, по ее мнению, слишком много для выявления среди них талантливых детей.

"Я с вами несогласна. Дети талантливы все изначально. Задача учителя – посмотреть, к чему они склонны, и вести их. Количество сидящих за партами не влияет на выявление таланта никогда и нигде", - строго ответила Ольга Васильева.

"Обращаюсь к руководителям организаций: у вас есть база – обязательные 70%, которую вы должны неукоснительно выполнять, и у вас есть надбавки, которые должны быть очень объективны и взвешены. Уважаемые родители Ижевска, экономика России такова, что каждый регион имеет заработную плату согласно средней заработной плате по региону. Сейчас мы живем так. Пройдет время, мы будем жить лучше, и будут явные изменения в заработной плате", - сказала министр, отвечая на вопрос о зарплатах учителей.

Ольга Васильева призвала не обижать учителей и напомнила высказывание Достоевского.

"Человека очень легко уничтожить, объяснив ему, что никому не нужно то, что он делает. И нужно четко подходить к распределению тех денег, которые есть. Когда слышу из уст родителей потребительское отношение к учителям, я начинаю очень сильно нервничать", - пояснила свою реакцию министр.

Пользователи соцсети Вконтакте, наблюдавшие за прямым эфиром, не поняли реплики министра.

"Родители беспокоятся за то, что учителю трудно жить и работать при маленькой зарплате, а министр вместо поддержки обвиняет родителей в потребительском отношении к учителю. Что это? Как это понимать?" – прокомментировал Вадим Лагунов.