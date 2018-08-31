1 сентября на дорогах Свердловской области будут дежурить более тысячи сотрудников ДПС

В городах Свердловской области 1 сентября инспекторы ДПС будут дежурить вблизи образовательных учреждений, чтобы обеспечить безопасность школьникам, которые пойдут на торжественные линейки. Всего в по области будут участвовать более 1 тыс. 200 сотрудников Госавтоинспекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГИБДД.

Также сотрудники ГИБДД проведут беседы с детьми и их родителями, напоминая о правилах безопасности.

Как отмечают в ведомстве, безопасность детей зависит в первую очередь от родителей и от их воспитания, поэтому родителям необходимо выполнять основные правила безопасности дорожного движения.

Напомним, в Свердловской области по предварительным данным в День знаний в школу идут более 58 тысяч первоклассников.