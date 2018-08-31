В Екатеринбург к 1 сентября привезли 184 тонны цветов за 15 миллионов

В Екатеринбург к 1 сентября привезли 184 тонны цветов, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Три партии цветов общим весом 184 тонны прошли таможенный контроль в грузовом терминале аэропорта Кольцово. Из Амстердама в Екатеринбург прибыли розы, хризантемы, гвоздики, лилии, герберы. Большинство цветов выращены в Кении, Эквадоре и Колумбии.

Таможенный досмотр длится не больше трех часов. Стоимость трех партий приближается к миллиону долларов. За ввоз цветов поставщики заплатили таможенную пошлину – больше 15 млн руб.

"Чистые" партии перегружают в фуры и отправляют по всей стране. Автомобили оснащены системой охлаждения, чтобы сохранить свежесть цветов.