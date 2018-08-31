ФАС возбудила дело на губернатора Челябинской области из-за "дорожных" аукционов. Правительство Южного Урала: "Считаем претензии необоснованными"

ФАС России возбудила дело о сговоре на торгах при проведении "дорожных" аукционов в отношении губернатора Бориса Дубровского, регионального миндортранса и АО "Южуралмост". В правительстве Челябинской области считают претензии антимонопольной службы необоснованными, заявляя, что деятельность в сфере организации и проведения торгов на территории региона осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, и намерены отстаивать свою правоту в предусмотренном законодательством порядке, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФАС России, нарушения антимонопольного законодательства были выявлены при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше 8 млрд рублей, победителем которых был признан "Южуралмост". Антимонопольщики считают, что лоты аукционов укрупнялись с целью ограничения конкуренции, а заявки иных компаний незаконно отклонялись. При этом ряд контрактов был заключен несмотря на имеющееся предписание антимонопольного органа. Это привело к тому, что цена контрактов снижалась не более чем на 1,5%, а победа в аукционах обеспечивалась "Южуралмосту".

Власти Челябинской области считают претензии ФАС необоснованными.

"Деятельность государственных и муниципальных органов в сфере организации и проведения торгов на территории Челябинской области осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством о контрактной системе, защите конкуренции и сложившейся судебной практикой Верховного суда Российской Федерации. Законодательством предусмотрено не только право заказчика заключать контракт сроком более одного года, но и устанавливать такие требования к работам, которые отвечают потребностям и объективно необходимы для выполнения соответствующих функций. Также абсолютно законен вариант заключения контракта "под ключ", предусматривающий одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. Мы считаем это обязательным условием для обеспечения высокого качества выполняемых работ и повышения ответственности подрядчиков", - подчеркнул пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Федечкин напомнил, что согласно правовой позиции, выраженной в Определении Верховного суда РФ, целью проведения конкурентных процедур является не обеспечение доступа к закупке как можно большему количеству участников, а качественное удовлетворение потребностей государственного заказчика.

"Губернатор Челябинской области Борис Дубровский нетерпим к любым фактам нарушения существующего законодательства в сфере закупок. По его поручению контроль за недопущением нарушений в этой сфере закреплен за Главным контрольным управлением региона, а также введены дополнительные виды: ведомственный, общественный, контроль финансового органа", - добавил он.

Стоит отметить, что антимонопольщики регулярно предъявляют претензии к "дорожным аукционам", которые проводятся в Челябинской области. Суды в ряде случаев позицию УФАС не поддерживают и отменяют решения антимонопольного органа. Так, были признаны недействительными предписания Челябинского УФАС по аукционам на ремонт автодороги Куса-Нязепетровск, участок Гривенка-Аптрякова с начальной ценой контракта 11,4 млн руб. и на ремонт автодороги Красноуфимск Свердловской области - Арти Свердловской области - Нязепетровск - Верхний Уфалей – Касли с начальной ценой 12,9 млн руб.

В обоих случаях суды трех инстанций встали на сторону миндортранса, указав, что антимонопольный орган необоснованно вмешался в компетенцию министерства и при формулировании предписания превысил свои полномочия, указав какие именно пункты должен содержать проект государственного контракта.

Также были признаны недействительными решения и предписания УФАС по аукционам на разработку проектной документации по реконструкции автодорог с начальной ценой 36,5 млн руб. и по реконструкции автодорог на территории Брединского муниципального района с начальной ценой 207 млн руб.

Также вопросы антимонопольного органа были и к закупкам по специализированным стоянкам. Это привело к тому, что в Магнитогорске с конца 2016 года и по настоящее время отсутствует специализированная стоянка, что затрудняет органам МВД выполнение функций по исключению из процесса дорожного движения задержанных транспортных средств, водители которых находились, в том числе, в алкогольном или наркотическом опьянении.

Не поддержали суды и решения УФАС в отношении открытых конкурсов по специализированным стоянкам в Коркинском районе и Челябинске. В частности, было указано, что решение УФАС значительно суживало круг потенциальных участников конкурса и не соответствовало основным целям и задачам антимонопольного органа.