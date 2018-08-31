Выпускникам колледжей не придется сдавать ЕГЭ

Выпускникам учреждений среднего специального образования – колледжей и техникумов – не придется сдавать ЕГЭ для поступления в вузы, заверила министр просвещения Ольга Васильева, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на общероссийском родительском собрании министр просвещения опровергла слухи о введении ЕГЭ для выпускников колледжей.

"ЕГЭ не предусматривается в колледже. Но мы должны четко осознавать, что когда ребенок после девятого класса пошел в колледж, он наряду с профессией должен получить хорошее образование. Поэтому выпускные экзамены в колледже, а также вступительные экзамены в институте — это тот набор обязательных испытаний, который у студентов в колледжах есть", - заявила Ольга Васильева.

По ее словам, разницы в качестве образования в школах и колледжах быть не должно.

Министр заверила, что в ближайшее время никаких экзаменов в колледже в рамках Единого государственного экзамена не предусмотрено.