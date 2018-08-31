Скандальная украинская писательница призвала отменить в школах точные науки

"Меня достала школа", - утверждает скандальная украинская писательница Лариса Ницой, известная своей ненавистью к России. Ее возмущает то, что там преподают точные науки, которые якобы не нужны. В пример она привела себя и своего мужа, которым ни разу не понадобились в жизни физика, химия, алгебра и геометрия.

"Беру свеженькое расписание уроков своего гуманитария [сына]. В неделю: четыре (!) раза – математика. Три (!) раза – физика. Один (!) раз – украинская литература", – возмутилась она в Facebook.

По ее словам, из-за этого ее сын не сможет ходить на теннис, танцы, в бассейн - "он будет сидеть с репетиторами над ненавистными предметами".

Ницой поставила в пример одну из общеобразовательных школ Лондона, где можно выбрать дизайн одежды или "клипмейкерство".

Напомним, ранее она критиковала появление в украинских магазинах куличей и устраивала скандалы из-за русскоговорящих украинцев. Также ее возмущает название Россия.