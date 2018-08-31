Одного из подростков, обвиняемых в жесткой расправе над инвалидом в Березовском, отпустили из-под стражи

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство защиты одного из подростков, обвиняемых в жесткой расправе над инвалидом в Березовском. Юношу отпустили из-под стражи.

Напомним, тело убитого Дмитрия Рудакова было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет, всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Позднее троих взяли под стражу, а одного отправили под домашний арест. Однако адвокаты обжаловали это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, в результате постановление Березовского городского суда о помещении одного из подростков под стражу отменено. Юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас суд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения еще одному из обвиняемых по данному уголовному делу.

Напомним, жители Березовского, потрясенные расправой над инвалидом, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи.