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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
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"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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Одного из подростков, обвиняемых в жесткой расправе над инвалидом в Березовском, отпустили из-под стражи
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство защиты одного из подростков, обвиняемых в жесткой расправе над инвалидом в Березовском. Юношу отпустили из-под стражи.

Напомним, тело убитого Дмитрия Рудакова было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет, всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Позднее троих взяли под стражу, а одного отправили под домашний арест. Однако адвокаты обжаловали это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, в результате постановление Березовского городского суда о помещении одного из подростков под стражу отменено. Юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас суд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения еще одному из обвиняемых по данному уголовному делу.

Напомним, жители Березовского, потрясенные расправой над инвалидом, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи.

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31.08.2018 14:03 Мск | Березовский | информационная служба Накануне.RU
16:03 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.08.2018 09:48 Мск
В Березовском отказались от митинга после ареста подростков, обвиняемых в расправе над инвалидом

Ранее 23.08.2018 11:10 Мск
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Ранее 22.08.2018 07:59 Мск
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Ранее 21.08.2018 11:58 Мск
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Ранее 18.08.2018 23:02 Мск
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Одного из подростков, обвиняемых в жесткой расправе над инвалидом в Березовском, отпустили из-под стражи
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