ЧП на двигателестроительном заводе в Самаре: погибли рабочие

Два ЧП за день произошли на крупных российских предприятиях. В Самаре трое рабочих, очищавшие резервуар на двигателестроительном предприятии "Кузнецов", погибли при вспышке огня.

Как сообщает "Интерфакс", четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода, в это время газовоздушная смесь воспламенилась.

Еще двое рабочих, находившихся вне резервуара, от помощи врачей отказались.

Ранее сегодня взрыв произошел на заводе им.Свердлова в Нижегородской области, в городе Дзержинске. По неподтвержденным данным, есть жертвы.

На сайте предприятия уточняется, что на территории завода произошел хлопок в здании утилизации мин. После этого начался пожар, здание оцеплено.