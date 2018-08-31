Детям могут запретить пользоваться гаджетами в школах

Школьникам могут запретить пользоваться личными мобильными устройствами на уроках. Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что рано или поздно наша страна последует примеру Франции, где не так давно был принят соответствующий закон, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на общероссийском родительском собрании родители из Кемерова рассказали Ольге Васильевой, что в школах города появились интерактивные комплексы, мобильные и стационарные компьютерные классы, а часть учебников теперь в электронном виде. Это учит ребенка ориентироваться в информационном пространстве, но создает новые проблемы: долгая работа с электронными устройствами вредит зрению и вызывает зависимость.

Месяц назад парламент Франции принял закон, запрещающий пользоваться личными мобильными устройствами в школе, напомнили родители.

Ольга Васильева привела высказывание автора мирового сравнительного исследования качества образования PISA Андреаса Шляхера о том, что количество компьютеров не влияет на качество образования. По его словам, у ребенка, который занимается за компьютером дважды в неделю, результаты гораздо выше, чем у учеников, работающих за ними постоянно.

Уметь черпать знания надо не только из интернета, но и из книг, заметила министр просвещения.

"Цифровизация необходима как инструмент, но не как цифровизация ради цифровизации. Парламент Франции принял закон о запрете гаджетов в школах с первого по девятый класс. Многие российские школы пошли по такому пути: там есть ящики для телефонов, есть телефон для связи с родителями, есть оборудование в классе. Французы сделали правильно. Рано или поздно придем к тому, что сделали наши французские коллеги", - сказала Ольга Васильева.