Минздрав Украины требует "декоммунизировать" школьные линейки

И.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун подвергла в Facebook жесточайшей критике школьные линейки 1 сентября. Она пугает раком кожи, нарушением зрения, потерей сознания и другим проблемами и считает, что от этой советской традиции давно пора отказаться.

По ее словам, "в развитых странах" нет утомительного выстраивания и выслушивания напутственных речей. Она утверждает, что дети на них падают в обмороки от жары или духоты.

"В солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, начать рвать, чувствовать себя дезориентированным. При любой погоде - солнечной или облачной - опасны ультрафиолетовые лучи... Всего 15 минут под их прямым воздействием увеличивает риск возникновения рака кожи и некоторых нарушений зрения", - написала она.

Однако такие аргументы вынуждают вообще запретить детям гулять на воздухе, поскольку они могут провести на солнце даже больше времени.

Также Супрун считает, что линейки вызывают у детей стресс, и ее ведомство однозначно не рекомендует проводить их.

Напомним, что Супрун является американкой и приехала на Украину только в 2013 году.

При этом в августе прошлого года украинское общественное объединение "Родители SOS" также выступило против школьных линеек, поскольку это бьет по родительскому карману, а на этом делают пиар местные власти.