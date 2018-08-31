Шойгу предупредил об угрозе конфликтов в Арктике

Арктика стала объектом интересов нескольких государств, и это может спровоцировать конфликты в этом регионе, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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Так, на Cевере сейчас находятся ледоколы Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая, передает РИА Новости.

Шойгу отметил, что Северный флот реализует комплексный план Минобороны по развитию возможностей группировок сил и войск в Арктике на период до 2020 года, чтобы подготовиться к возможным угрозам.

Кроме того, по его словам, военнослужащие Северного флота испытывают перспективную военную технику в экстремальных условиях Арктики.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в условиях северного сиянияиспытают танк Т-14 "Армата" на работу электроники.

В мае стало известно, что Россия усиливает защиту Арктики, которая имеет стратегическое значение, при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160.