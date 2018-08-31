Снаряды для тренировок на улице появятся в Екатеринбурге и Полевском

Русская медная компания в 2018 году построит в Свердловской области четыре площадки для занятий, как сейчас принято выражаться - воркаутом. По сути, это оборудованные дворовые площадки, дающие возможность людям Три из них появятся в Екатеринбурге, одна – в Полевском. Два объекта в столице Среднего Урала – в Верх-Исетском и в Кировском районах – на этой неделе уже начали работать, сообщили в РМК. В первых числах сентября откроется еще одна площадью 1000 кв.м в микрорайоне Химмаш.

Парки и площадки РМК для спортивных занятий занятий оснащаются турниками, рукоходами, брусьями, шведскими стенками, канатами и другим оборудованием, позволяющим выполнять упражнения с собственным весом людям с любым уровнем подготовки. Специальное амортизирующее покрытие и высокое качество оборудования обеспечивают безопасные условия для тренировок даже начинающих атлетов.

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова говорит: «Начиная в прошлом году проект по установке воркаут-площадок в городах присутствия РМК, мы не могли предположить, насколько востребованными окажутся эти спортивные объекты. Любители здорового образа жизни практически круглый год регулярно посещают все наши площадки и парки. Отрадно видеть, как доступные и комфортные спортивные объекты стимулируют людей к занятиям физкультурой».

В этом сезоне РМК планирует открыть на Урале в общей сложности 10 площадок – четыре в Свердловской и шесть в Челябинской областях. Полный список площадок РМК в Свердловской области будет таким - СК Динамо (Екатеринбург) , Парк им. 50-летия Советской власти (Екатеринбург), Парк Зеленая роща (Екатеринбург), Парк им. Чкалова (Екатеринбург), Парк возле ТГ «Дирижабль» (Екатеринбург), СОК «Калининец» (Екатеринбург), ул. Репина, 84 (Екатеринбург) , ул. Ленина, 89 (Екатеринбург) ,Стадион «Химмаш», Дагестанская, 1а (Екатеринбург), ул. Хохрякова, 39а (Полевской).

Справка. В 2017 году Русская медная компания профинансировала строительство 16 спортплощадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. В общей сложности на реализацию проекта направлено порядка 40 млн рублей.