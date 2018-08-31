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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
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"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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Новости
31.08.2018 13:19 Мск (15:19 Екб)
образование | В России
Минпрос может вернуть некоторые учебники в федеральный перечень
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учебник, история России (2013) | Фото:

Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала сокращение федерального перечня учебников в ходе сегодняшнего общероссийского родительского собрания. По ее словам, окончательно перечень будет сформирован к концу этого года. Не исключено, что ведомство дополнительно проанализирует ситуацию с учебником Петерсон по математике, передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель родительской организации из Приморья Ирина Медведева поинтересовалась у министра, когда будет готов новый федеральный перечень учебников и вернутся ли в него привычные для учителей учебники для начальной школы: учебник русского языка Бунеева, математики Петерсон и "Окружающий мир" Вахрушева.

Ольга Васильева пояснила, что срок службы учебника – пять лет, после чего его меняют на новый, либо на тот же самый, если он остался в федеральном перечне.

Сейчас в федеральном перечне – 1 тыс. 376 учебников. Министерство продолжает формировать новый список учебных пособий, руководствуясь "экспертным" подходом.

"Это приведет к значительному, 30%-у сокращению [количества учебников с] предыдущей экспертизы. Мартовские события показали, что 30,3% учебников не прошли повторную экспертизу. Повторная экспертиза была необходима: выборочная экспертиза показала далекое содержание качества учебников и полиграфии", - рассказала Ольга Васильева.

(2018)|Фото: Накануне.RU

"Я с большим пиететом отношусь к учебнику Петерсон, я знаю, что учителя им пользуются. Если будет возможность, мы еще раз проанализируем ситуацию с этим учебникам по регионам. Но мартовская ситуация была такая. Техническая замена учебников – раз в пять лет, но сейчас дело касается содержания и количества учебников. 486 учебников начальных классов - это перебор во всех отношениях", - заключила министр.

Напомним, этой весной Министерство образования и науки РФ подвело итоги дополнительной экспертизы 1 тыс. 809 учебников, которые поступили от издательств в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в школах. Проверка показала, что 30% из них недостойны включения в ФПУ из-за ошибок и неточностей.

Одно из издательств, учебники которого Минобр направило на допэкспертизу, подало на ведомство в суд. В ООО "Развивающее обучение" сообщили, что потратили на экспертизу учебников в РАН почти 6 млн руб., а на повторную проверку почти 2 тыс. учебников может уйти 455 млн руб. из федерального бюджета, в то время как объективных причин для дополнительной экспертизы якобы нет. 15 августа Арбитражный суд Москвы отклонил требования издательства о пересмотре направления учебников на дополнительную экспертизу.

Другие новости по темам: учебники, федеральный перечень учебников, фпу, экспертиза, ольга васильева
31.08.2018 13:19 Мск | Анна Смирнова
15:19 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 26.04.2018 16:26 Мск
РАО забраковала 30% учебников после дополнительной экспертизы

Ранее 26.04.2018 06:30 Мск
Борьба Минобра за сокращение линейки учебников встретила сопротивление в суде








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Минпрос может вернуть некоторые учебники в федеральный перечень
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