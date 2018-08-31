Минпрос может вернуть некоторые учебники в федеральный перечень

Министр просвещения Ольга Васильева прокомментировала сокращение федерального перечня учебников в ходе сегодняшнего общероссийского родительского собрания. По ее словам, окончательно перечень будет сформирован к концу этого года. Не исключено, что ведомство дополнительно проанализирует ситуацию с учебником Петерсон по математике, передает корреспондент Накануне.RU.

Представитель родительской организации из Приморья Ирина Медведева поинтересовалась у министра, когда будет готов новый федеральный перечень учебников и вернутся ли в него привычные для учителей учебники для начальной школы: учебник русского языка Бунеева, математики Петерсон и "Окружающий мир" Вахрушева.

Ольга Васильева пояснила, что срок службы учебника – пять лет, после чего его меняют на новый, либо на тот же самый, если он остался в федеральном перечне.

Сейчас в федеральном перечне – 1 тыс. 376 учебников. Министерство продолжает формировать новый список учебных пособий, руководствуясь "экспертным" подходом.

"Это приведет к значительному, 30%-у сокращению [количества учебников с] предыдущей экспертизы. Мартовские события показали, что 30,3% учебников не прошли повторную экспертизу. Повторная экспертиза была необходима: выборочная экспертиза показала далекое содержание качества учебников и полиграфии", - рассказала Ольга Васильева.

"Я с большим пиететом отношусь к учебнику Петерсон, я знаю, что учителя им пользуются. Если будет возможность, мы еще раз проанализируем ситуацию с этим учебникам по регионам. Но мартовская ситуация была такая. Техническая замена учебников – раз в пять лет, но сейчас дело касается содержания и количества учебников. 486 учебников начальных классов - это перебор во всех отношениях", - заключила министр.

Напомним, этой весной Министерство образования и науки РФ подвело итоги дополнительной экспертизы 1 тыс. 809 учебников, которые поступили от издательств в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в школах. Проверка показала, что 30% из них недостойны включения в ФПУ из-за ошибок и неточностей.

Одно из издательств, учебники которого Минобр направило на допэкспертизу, подало на ведомство в суд. В ООО "Развивающее обучение" сообщили, что потратили на экспертизу учебников в РАН почти 6 млн руб., а на повторную проверку почти 2 тыс. учебников может уйти 455 млн руб. из федерального бюджета, в то время как объективных причин для дополнительной экспертизы якобы нет. 15 августа Арбитражный суд Москвы отклонил требования издательства о пересмотре направления учебников на дополнительную экспертизу.