На Ямале закрыто дело о смерти утонувшей девочки, которую мать "везла" на себе на остров

Следователи обжалуют отказ прокуратуры возбудить дело против матери, дочь которой погибла во время перехода вброд реки Пяку-Пур, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

Прокурор Пуровского района не согласился с выводами, на основании которых ранее было возбуждено уголовное дело. По его мнению, мать погибшей не знала о яме на дне реки, значит, не могла предвидеть опасность для ребенка. Постановление об отмене возбужденного дела следователь дважды обжаловал руководству прокуратуры, который отказал в их удовлетворении. Следствие намерено продолжить отстаивать свою позицию.

Напомним, трагедия произошла 15 июля. Около полудня семья из Пурпе отдыхала на берегу реки Пяко-Пур вблизи моста на въезде в Тарко-Сале. Женщина, оставшись на берегу с двухлетней дочерью, решила присоединиться к тем, кто отправился вброд на островок в нескольких сотнях метров от берега. Посадив ребенка на плечи и никак не обезопасив его, мать направилась к цели. Отойдя от берега на 70 м, женщина оступилась и вместе с дочерью упала в размытую течением яму глубиной 5 м. Ребенка ринулись спасать, но из-за сильного течения, глубины и отсутствия на девочке спасательного жилета спасти ее не удалось. Тело позже подняли спасатели.

Позже по факту трагедии возбудили уголовное дело. Экспертиза показала, что в момент перехода водоема мать была трезва. То есть она могла предположить, что переход вброд реки с сильным течением может привести к подобным последствиям. На допросе она рассказала, что на данном участке берега реки никогда не купалась, до песчаной косы, куда следовала с дочерью, не ходила, рельеф дна ей неизвестен.