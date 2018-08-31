Зауральские приставы взыскали сотни тысяч рублей в пользу детей, пострадавших в ДТП

В Зауралье судебные приставы взыскали 700 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также вреда, причиненного здоровью детей, пострадавших в ДТП.

Авария, в результате которой произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, произошла в одном из районов Курганской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

В одной из машин находились двое детей в возрасте 3 лет и 2 месяцев - они получили различные травмы, старший долго лежал в больнице, младший же ослеп на один глаз.

Суд обязал виновника ДТП выплатить в пользу детей 700 тыс. рублей, но тот совершенно не спешил хотя бы материально загладить свою вину. Судебные приставы ограничили его в праве управления транспортным средством, но должник принес в службу справку, о том, что работает водителем. Ограничение было снято, вместе с тем взыскание было обращено на заработную плату должника. Ежемесячно в счет долга из его зарплаты удерживалось по 3,5 тыс. рублей.

Учитывая небольшой размер выплаты, для погашения задолженности в полном объеме понадобилось бы более 15 лет, поэтому судебные приставы максимально активизировали работу с должником. Сейчас задолженность оплачена в полном объеме, денежные средства родные малышей планируют потратить на их дальнейшее физическое и психологическое восстановление.