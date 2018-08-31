В Екатеринбурге окончательно снял с выборов в гордуму партию "пенсионеров"

в этот день
31.08.18
14:33
В Екб.16:33
Ельцин в 1999 году отчитался американцам о выборе Путина преемником
Освобождение фигурантов ИГПР "ЗОВ" - "уступка" власти или переключение внимания?
Рособрнадзор через суд потребовал удалить сообщения об "утечке" заданий ЕГЭ
Главное
Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Нижегородской области: сообщается о жертвах

Тема дня
Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
31.08.2018
образование  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
31.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
^ Архив аналитики


Самое популярное
Россиянам предложат порадоваться повышению пенсионного возраста "63/60"
Еще один священник обругал пенсионную "реформу": "Власть держит население за дураков"
"Загорелся деревянный рубль?" В здании Центробанка произошел пожар
СМИ: София Ротару в реанимации
"А потом выступает Путин в качестве доброго следователя"
Навального на "скорой" увезли из полиции в больницу с... растяжением мизинца
В Питере только что отремонтированный мост устроил массовое ДТП с пострадавшими
Порошенко перепутал слова гимна на военном параде
Голосование
Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Позитивно, я и раньше считал повышение пенсионного возраста благом

Позитивно, Путин озвучил более справедливое решение

Негативно, в необходимости повышать пенсионный возраст не убедил

Негативно - власть разыграла спектакль "неразумные бояре - добрый царь". А суть "реформы" не изменилась


Результаты 404

В Екатеринбурге окончательно снял с выборов в гордуму партию "пенсионеров"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Свердловский областной суд решил не удовлетворять апелляционную жалобу от "российской партии пенсионеров за социальную справедливость", которые хотели отстоять своё право на участие в выборах в городскую думу Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в облсуде.

"Сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу административного ответчика и оставил ее без удовлетворения, решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу", - добавили в ведомстве.

Ранее президиум центрального совета РППС отменил решение свердловского отделения партии от 28 июня, на котором было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Причиной стало то, что из 860 членов партии в заседании принимали участие только 17 человек. По этой же причине отменено назначение председателем свердловского отделения РППС депутата регионального Заксобрания Евгения Зяблицева, признав его назначение нелегитимным.

Напомним, ранее лидер общемуниципальной тройки кандидатов РППС на выборах депутатов думы Екатеринбурга Евгений Зяблицев заявил о попытке "рейдерского захвата" партии.

Другие новости по темам: ЛДПР, РППС, суд, выборы
31.08.2018 12:54 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:54 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.08.2018 15:27 Мск
Партию "пенсионеров" сняли с выборов в Екатеринбурге

Ранее 21.08.2018 09:18 Мск
"Руководство пытается признать незаконными все мои решения". Свердловские "пенсионеры" рискуют остаться без кандидатов на выборах

Ранее 21.08.2018 02:22 Мск
Президиум центрального совета "Пенсионеров" отменил решение свердловского отделения партии

Ранее 20.08.2018 12:57 Мск
"Пенсионеров" не получилось снять с выборов в гордуму Екатеринбурга по суду

Ранее 17.08.2018 16:03 Мск
Свердловское отделение "Партии пенсионеров" подверглось рейдерской атаке?








Добавить комментарий:

В Екатеринбурге окончательно снял с выборов в гордуму партию "пенсионеров"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+