В Екатеринбурге окончательно снял с выборов в гордуму партию "пенсионеров"

Свердловский областной суд решил не удовлетворять апелляционную жалобу от "российской партии пенсионеров за социальную справедливость", которые хотели отстоять своё право на участие в выборах в городскую думу Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в облсуде.

"Сегодня суд рассмотрел апелляционную жалобу административного ответчика и оставил ее без удовлетворения, решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу", - добавили в ведомстве.

Ранее президиум центрального совета РППС отменил решение свердловского отделения партии от 28 июня, на котором было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга. Причиной стало то, что из 860 членов партии в заседании принимали участие только 17 человек. По этой же причине отменено назначение председателем свердловского отделения РППС депутата регионального Заксобрания Евгения Зяблицева, признав его назначение нелегитимным.

Напомним, ранее лидер общемуниципальной тройки кандидатов РППС на выборах депутатов думы Екатеринбурга Евгений Зяблицев заявил о попытке "рейдерского захвата" партии.