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Школьное образование в России становится все менее доступным С 2000 г. каждый день в России закрываются 4 школы, из них 3 – на селе. Общее их количество уменьшилось в 1,6 раза, а 80% ликвидированных школ были сельскими. В результате средний радиус доступности сельской школы увеличился с 12,6 км в 1990 г. до 17,3 км в 2014 г. Это привело к снижению доступности образования в селе и возникновению нового тревожного явления – миграции школьников из села в город, что поставило российское село перед угрозой ускоренной депопуляции.
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Обращение Путина – прикрытие для "типичного олигархического капитализма" После последнего телеобращения президента стало ясно, что нажим на население становится и, вероятно, будет становиться только сильнее. Как сказал Владимир Путин, "все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны". Сразу вспоминается ельциновское "это все просчитано" – за несколько дней до дефолта.
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"Подход власти – жадность, ведущая к бедности" Еще недавно казалось, что Правительство делает все более решительные шаги в поддержке агропрома. Но на днях выяснилось, что кабмин намерен отменить антикризисную помощь ключевым отраслям машиностроения, объяснив это тем, что "кризис миновал", и промышленники "встали на ноги". О том, чем это чревато, в преддверии Российского агротехнического форума Накануне.RU рассказал президент ассоциации "Росспецмаш", основатель МЭФ Константин Бабкин.
31.08.2018
экономика ;
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Новости
31.08.2018 12:37 Мск (14:37 Екб)
политика
В Свердловской области открыли еще один новый ледовый дворец
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ледовый дворец, фигурное катание, дети,спорт (2018) | Фото:Уральский рабочий

Это уже 26-й подобный спортивный объект в регионе. Дворец ледовых видов спорта торжественно открыли сегодня в Ревде. Первый камень заложили в июле 2017 года, арену удалось возвести в срок — к 1 сентября.

"За последние шесть лет в Свердловской области было открыто 15 ледовых арен, 12 ледовых кортов, а всего в регионе на данный момент 26 таких спортивных объектов, — рассказал на церемонии открытия первый вице-губернатор Алексей Орлов, — Каждое такое событие очень важно для жителей, поскольку они получают возможность тренироваться, воспитывать будущих великих спортсменов, проводить у себя крупные спортивные события".

Участок земли под ледовую арену площадью 12,5 тысячи квадратных метров и стоимостью 32,5 миллиона рублей был выделен мэрией Ревды на перекрестке улиц Энгельса и Спортивной. Арена была построена в рамках соглашения между правительством Свердловской области и холдингом УГМК.

"Летом 2017 года дети из хоккейного клуба Максима Ударцева «Белые Волки» вместе со мной и с губернатором региона Евгением Куйвашевым заложили символическую капсулу времени, рассчитанную на год. Как мы и обещали тогда, мы снова собрались здесь и видим уже готовый ледовый дворец. Наши юные спортсмены уже скоро начнут тут заниматься. А в следующем году постараемся достроить в Ревде спортивный стадион", — сказал генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын.

ледовый дворец,спорт, козицын, трубинов, орлов(2018)|Фото:Уральский рабочий

В новом Дворце спорта будут работать секции хоккея и фигурного катания. Деньги на содержание арены уже выделил городской бюджет — 10 миллионов рублей. Однако пока полноценно играть на площадке не получится — ледовый дворец после открытия снова ненадолго закрывают, чтобы доработать мелкие недочеты.
Двадцать ледовых арен за пять лет

Это не первая ледовая арена, которую открывают в этом году в Свердловской области. Уже завтра аналогичный спортивный объект сдают в эксплуатацию в Красноуральске. Там круглогодично смогут заниматься дети 6-18 лет, по 50 человек одновременно — 12 часов в сутки. Кроме того, в новом ледовом дворце построили тренажерный зал, пункт проката коньков, спортивный зал, сушильные и душевые зоны. Есть там и кабинет врача.

Отметим, два года назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын подписали соглашение о развитии хоккея. Согласно этому документу, за следующие пять лет компания направляет порядка 350 миллионов рублей на строительство ледовых площадок в регионе и безвозмездно передаст эти объекты городам, где будет располагаться арена. По плану, который успешно реализуется в настоящее время, за эти годы в регионе появятся не менее 20 крытых ледовых арен стоимостью около двух миллиардов рублей.

ледовый дворец, фигурное катание, дети,спорт(2018)|Фото:Уральский рабочий

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31.08.2018 12:37 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:37 Екб

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В Свердловской области открыли еще один новый ледовый дворец
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