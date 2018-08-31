Госдума ждет "поправки Путина" к закону о пенсионной "реформе"

В Государственную думу РФ уже поступило более 100 поправок к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, но в парламенте ждут предложения Президента РФ Владимира Путина в виде законодательных инициатив.

Об этом сегодня заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания рабочей группы, созданной для доработки принятого в первом чтении правительственного законопроекта о пенсионной "реформе".

"Вы знаете, что самые главные поправки в ближайшее время поступят, их инициатор - президент нашей страны", - цитирует Володина официальный сайт нижней палаты российского парламента.

Поправки должны быть поданы в парламент до 24 сентября, но в случае необходимости срок могут продлить. По словам спикера, изменения коснутся не только законов, связанных с изменением в пенсионном законодательстве, но и в Трудовом, Уголовном и Административном кодексах.

Володин также заявил, что в юридический оборот предстоит ввести новый термин - "предпенсионный возраст". Очевидно, это необходимо, в том числе, для защиты людей старшего возраста от прогнозируемых действий работодателей, связанных с отказом в трудоустройстве или увольнением "возрастных" сотрудников.

В заседании рабочей группы приняли участие Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, представители профсоюзов, деловых кругов, эксперы и общественники. Следующее заседание пройдет 12 сентября.

Ранее Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил о необходимости изменения пенсионного законодательства, предложив "мягкий" вариант, предусматривающий, в частности, повышение возраста выхода женщин на пенсию не на 8, а на 5 лет.