Путин в День знаний встретится с президентом Азербайджана и посетит "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября в Сочи проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Лидер Республики будет находиться в России с официальным визитом. На встрече будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, в том числе дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

"Будет проведен также обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике. По итогам переговоров ожидается подписание ряда межправительственных и межведомственных документов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин 1 сентября посетит образовательный центр "Сириус" - там у главы государства запланирована встреча с победителями международных олимпиад 2017–2018 учебного года, преподавателями и тренерами центра. Президенту покажут инновационные разработки научно-исследовательских лабораторий "Сириуса". Также Путин проведет заседание попечительского совета Фонда "Талант и успех".